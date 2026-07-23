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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 23.07.2026 01:34 23 Temmuz 2026 01:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.07.2026 02:23 23 Temmuz 2026 02:23
Okuma Okuma:  3 dakika

Altın Portakal 2026 Onur Ödülleri Tilbe Saran ve Menderes Samancılar'a

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl Onur Ödülleri'ni iki usta sinema ve tiyatro oyuncusu Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a verecek. Son yıllarda sansür tartışmaları, festival iptali ve belediyeye yönelik operasyonlar nedeniyle krizlerin gölgesinde kalan köklü film festivali, 63. yılında yeniden oyunculuk ve sinemayla gündeme geliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
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Altın Portakal 2026 Onur Ödülleri Tilbe Saran ve Menderes Samancılar'a
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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Onur Ödülleri, yarım yüzyılı aşan kariyeriyle tanınan karakter oyuncusu Menderes Samancılar ve otuz yılı aşkın sanat yaşamında tiyatro, sinema, seslendirme ve akademik çalışmalar yürüten Tilbe Saran'a verilecek. Ödüller 24 Ekim'deki açılış töreninde sunulacak. Festival yönetimi, iki sanatçının Türkiye sineması ve tiyatrosuna yaptıkları uzun soluklu katkılar nedeniyle ödüle layık görüldüklerini belirtti. 24-31 Ekim'de düzenlenecek festival, 2023'te sansür tartışmaları ve iptal krizinin ardından gerçekleştiriliyor. Festivali yeniden ayağa kaldıran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasına rağmen hazırlıklar sürüyor. Onur Ödülleri, festivalin siyasal tartışmalarla yıpranan itibarını sanat üzerinden yeniden kurma çabasının sembolik adımı olarak değerlendiriliyor.

24-31 Ekim arasında gerçekleştirilecek 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Onur Ödülleri, yarım yüzyılı aşan sanat yaşamıyla Türk sinemasının en önemli karakter oyuncularından Menderes Samancılar ve tiyatro, sinema, seslendirme ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Tilbe Saran'a verilecek. Ödüller, festivalin 24 Ekim'deki açılış töreninde sahiplerine sunulacak.

Festival yönetimi, iki sanatçının uzun yıllara yayılan üretimleri, Türkiye sineması ve tiyatrosuna yaptıkları katkıları ve kuşaklar boyunca süren sanatsal etkileri nedeniyle Onur Ödülü'ne değer görüldüklerini açıkladı. Bu yılın Onur Ödülü tercihi, popülerlikten çok sanat yaşamında süreklilik ve emeği öne çıkaran iki oyuncuya yönelmesiyle de dikkat çekiyor.

Samancılar ve Saran 

Yarım yüzyılı aşan meslek hayatında yüzü aşkın film, televizyon dizisi ve uluslararası ortak yapımda rol alan Menderes Samancılar, Yeşilçam'dan bugüne karakter oyunculuğunun en güçlü temsilcileri arasında gösteriliyor. "Sis", "Zıkkımın Kökü", "Bereketli Topraklar Üzerinde", "Güneşi Gördüm", "Babamın Kanatları" ve "Kapı" başta olmak üzere birçok yapımdaki performansıyla sinema dünyasında kalıcı bir yer edinen sanatçı, Altın Portakal ve Altın Koza dahil birçok festivalde ödüle layık görüldü.

Tiyatro kökenli Tilbe Saran ise otuz yılı aşkın sanat yaşamında tiyatro, sinema, seslendirme ve akademik çalışmaları bir arada yürüttü. "Kaç Para Kaç", "Korkuyorum Anne", "Beş Vakit", "Zenne" ve "Bergen" gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınan Saran, "Zenne" filmiyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Saran Oyuncular Sendikası'nın çalışmalarında üstlendiği sorumluluklar ve konservatuvardaki eğitmenliğiyle sanatçı haklarının savunulmasına ve genç kuşak sanatçıların gelişimine de katkıda bulundu. 

Bu yılki festival, son yıllarda yaşanan kurumsal ve siyasal sarsıntıların ardından gerçekleştiriliyor. 2023'te "Kanun Hükmü" belgeselinin yarışmadan çıkarılmasıyla başlayan sansür tartışmaları, festivalin iptal edilmesine kadar uzanmış; organizasyon, sonraki yıl yeniden yapılandırılıp yoluna devam etmişti.

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Bu süreçte festivali yeniden ayağa kaldıran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise CHP belediyelerine yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı. 

Buna karşın festival hazırlıkları sürerken organizasyon, 63. Yılında yeniden sinemayı merkeze alan kurumsal kimliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Menderes Samancılar ile Tilbe Saran'a verilecek Onur Ödülleri de bu açıdan yalnızca iki usta sanatçının uzun meslek yaşamına duyulan saygının ifadesi değil; Altın Portakal'ın son yıllarda siyasal tartışmaların gölgesinde yıpranan itibarını yeniden sanat üzerinden kurma çabasının sembolik adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

(AEK)

Haber Yeri
Antalya
Antalya Altın Portakal Film Festivali tilbe saran Menderes Samancılar
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