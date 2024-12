Xebatkarê girtîgehê giliyê Merdan Yanardag kir

Îlhamî Odekbaşiyê ku li Girtîgeha Marmarayê (Silivriyê) fermanber e ji ber axavtina Derhênerê Weşanê yê TELE1ê Merdan Yanardag ya derbarê girtîgehên Tirkiyeyê de giliyê wî kir.

Yanardag di bernameyek TELE1ê de gotibû ku "Girtîgehên Sûriyeyê ji girtîgehên Tirkiyeyê ne xerabtir in.”

Odekbaş di daxwaznameya ku pêşkêşî Serdozgeriya Komarî ya Sîlîvriyê kir de îdia kiriye ku Yanardag sazî û hevkarên wî piçûk xistiye ku Girtîgeha Marmarayê şibandiye Girtîgeha Sednaya Sûriyê.

Her weha Odekbaşi îdia kir ku Yanardag bi qestî tirs, fikar û xof xistiye nava xizmên mehkûm û girtiyan û gel. Her weha zanyariyên nerast in belav kiriye.

Odekbaşi xwestiye, derbarê Yanardag de bi tohmeta ku "Miletê tirk, dewleta Komara Tirkiyeyê, sazî û dezgehên dewletê piçûk xistiye (TCK 301)" û "bi qestî ji raya giştî re agahiyên nerast belav kiriye(TCK 217/A)”, lêpirsîn were vekirin.

