Gazeteci Medine Mamedoğlu’na soruşturma

Kadın Haber Ajansı JINHA muhabiri Medine Mamedoğlu hakkında soruşturma açıldı.

31 Mart seçimlerinin ardından Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesiyle ilgili protestolar sırasında bir çocuğun gözaltına alınış görüntülerini yayımladı.

Görüntüleri X’e yükleyen Mamedoğlu, çocuğun işkence gördüğünü belirterek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya polisleri görevden alınması için çağrı yaptı. Ancak Mamedoğlu’na 8 ay sonra “halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Mamedoğlu, avukatı Resul Temur ile birlikte Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nde giderek ifade verdi. Mamedoğlu'nun söz konusu paylaşımı şöyleydi:

Darp edilen çocukla görüştük. Asıl olayın bu görüntüden sonra başladığını ve ters kelepçeyle dakikalarca darp edildiğini söyledi. Bu kişiler de açığa alınacak mı ? @AliYerlikaya https://t.co/koURROCR4F — Medine Mamedoğlu (@MamedogluMedine) April 7, 2024

Bugün gazeteci Öznur Değer de hakkında soruşturma başlatılan diğer isim.

Gazeteci Öznur Değer hakkında soruşturma başlatıldı

(HA)