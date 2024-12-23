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Yayın Tarihi: 23 Aralık 2024 15:56
 ~ Son Güncelleme: 23 Aralık 2024 16:37
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Gazeteci Medine Mamedoğlu’na soruşturma

Medine Mamedoğlu'na Nisan’da Hakkari’de bir çocuğun gözaltına alınma anını paylaştığı için "halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Medine Mamedoğlu’na soruşturma

Kadın Haber Ajansı JINHA muhabiri Medine Mamedoğlu hakkında soruşturma açıldı.

31 Mart seçimlerinin ardından Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesiyle ilgili protestolar sırasında bir çocuğun gözaltına alınış görüntülerini yayımladı.

Görüntüleri X’e yükleyen Mamedoğlu, çocuğun işkence gördüğünü belirterek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya polisleri görevden alınması için çağrı yaptı. Ancak Mamedoğlu’na 8 ay sonra “halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Mamedoğlu, avukatı Resul Temur ile birlikte Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nde giderek ifade verdi. Mamedoğlu'nun söz konusu paylaşımı şöyleydi:

Bugün gazeteci Öznur Değer de hakkında soruşturma başlatılan diğer isim.

Gazeteci Öznur Değer hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Öznur Değer hakkında soruşturma başlatıldı
23 Aralık 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Medine Mamedoğlu
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