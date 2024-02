Wezaretê ruxsatên Anagoldê betal nekiriye

Parlamenterê CHPê Denîz Yavûzyilmaz destnîşan kir û got, "Me tespît kir ku 6 lîsansên ku ji aliyê Wezareta Enerjiyê ve hatine dayîn nehatine betalkirin.” Her weha Yavûzyilmaz rapora teknîkî parve kir.