Bakanlık Anagold'un ruhsatlarını iptal etmemiş

CHP’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç’te 9 kişinin yığın liçinin altında kaldığı Anagold Madencilik’le ilgili bir gelişmeyi paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etmesine karşın ruhsatının iptal edilmediğini duyurdu. Yavuzyılmaz, "Bir AK Parti klasiği" sözleriyle duyurduğu olayla ilgili şöyle yazdı:

“Erzincan İliç’te Anagold’un işlettiği altın madeninde yaşanan felaket sonrası; İşletmenin çevre izin ve lisansının iptal edildiği açıklanmıştı. Ancak Enerji Bakanlığının verdiği 6 ruhsatın iptal edilmediğini tespit ettik. Kaynak: Anagold’un %80 ortağı olan SSR Mining şirketine ait resmi teknik rapor."

Bakanlık, Erzincan'daki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti

(HA)