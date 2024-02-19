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Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 10:44
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2024 10:56
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Bakanlık Anagold'un ruhsatlarını iptal etmemiş

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Enerji Bakanlığının verdiği 6 ruhsatın iptal edilmediğini tespit ettik" dedi, teknik rapor paylaştı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bakanlık Anagold'un ruhsatlarını iptal etmemiş
Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

CHP’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç’te 9 kişinin yığın liçinin altında kaldığı Anagold Madencilik’le ilgili bir gelişmeyi paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etmesine karşın ruhsatının iptal edilmediğini duyurdu. Yavuzyılmaz, "Bir AK Parti klasiği" sözleriyle duyurduğu olayla ilgili şöyle yazdı:

“Erzincan İliç’te Anagold’un işlettiği altın madeninde yaşanan felaket sonrası; İşletmenin çevre izin ve lisansının iptal edildiği açıklanmıştı. Ancak Enerji Bakanlığının verdiği 6 ruhsatın iptal edilmediğini tespit ettik. Kaynak: Anagold’un %80 ortağı olan SSR Mining şirketine ait resmi teknik rapor."

Bakanlık, Erzincan'daki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti
Bakanlık, Erzincan'daki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti
17 Şubat 2024

(HA)

anagold Anagold Madencilik
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