Varto’da JES nöbeti 12. gününde sürüyor

Muş’un Varto (Gimgim) ilçesine bağlı Çaylar (Xwarik) köyü sınırlarında, Amerika merkezli IGNIS H2 Enerji Üretim A.Ş.’nin Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi kapsamında 20 Mayıs’ta ilk sondaj çalışmasını başlatması planlanıyor.

En az 16 köyü olumsuz etkilemesi beklenen projeye karşı, Varto Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi öncülüğünde başlatılan çadır nöbeti ise 12. gününde devam ediyor.

Varto’da çadır nöbeti altıncı gününde: İlk sondaj çalışması 20 Mayıs’ta

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, nöbet alanına “Emeği sömürme, doğayı tüketme” ve “No hard mîrasê kal û bavikan o. Bavokê ameyoxî yo, JES newazenîme” yazılı pankartlar asıldı.

Gün içinde dayanışma ziyaretleri sürerken, çadır nöbetini projeden etkilenecek diğer köylerin sakinleri devraldı. (TY)