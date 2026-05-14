EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 14.05.2026 09:37 14 Mayıs 2026 09:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.05.2026 09:44 14 Mayıs 2026 09:44
Okuma Okuma:  1 dakika

Varto’da JES nöbeti 12. gününde sürüyor

Nöbet alanına “Emeği sömürme, doğayı tüketme” ve “No hard mîrasê kal û bavikan o. Bavokê ameyoxî yo, JES newazenîme” yazılı pankartlar asıldı.

BİA Haber Merkezi

Direnişin sembollerinden “Diren”, (Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı).

Muş’un Varto (Gimgim) ilçesine bağlı Çaylar (Xwarik) köyü sınırlarında, Amerika merkezli IGNIS H2 Enerji Üretim A.Ş.’nin Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi kapsamında 20 Mayıs’ta ilk sondaj çalışmasını başlatması planlanıyor.

En az 16 köyü olumsuz etkilemesi beklenen projeye karşı, Varto Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi öncülüğünde başlatılan çadır nöbeti ise 12. gününde devam ediyor.

Varto’da çadır nöbeti altıncı gününde: İlk sondaj çalışması 20 Mayıs’ta
8 Mayıs 2026

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, nöbet alanına “Emeği sömürme, doğayı tüketme” ve “No hard mîrasê kal û bavikan o. Bavokê ameyoxî yo, JES newazenîme” yazılı pankartlar asıldı.

Gün içinde dayanışma ziyaretleri sürerken, çadır nöbetini projeden etkilenecek diğer köylerin sakinleri devraldı. (TY)

Varto Ekoloji Paltformu varto ekoloji mücadeleleri muş Bingöl
