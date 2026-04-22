ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 22.04.2026 09:45 22 Nisan 2026 09:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.04.2026 09:54 22 Nisan 2026 09:54
Okuma Okuma:  2 dakika

Varto’da ekoloji mitingi: Doğa talanına karşı bir araya geliniyor

“Tüm sivil toplum kuruluşlarını, emek örgütlerini ve ekoloji mücadelesi yürüten herkesi 24 Nisan’da Varto’ya davet ediyoruz. Varto’ya ses olmak, ülkeye ve insanlığa ses olmaktır.”

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Varto’da ekoloji mitingi: Doğa talanına karşı bir araya geliniyor
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Türkiye’de 2 Temmuz 2025’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen İklim Yasası’nın ardından en az 40 kentte 104 maden arama ruhsatı verildi.

Bu kapsamda, doğayı tahrip edecek projeler arasında son olarak Muş’un Varto (Gimgim) ve Bingöl’ün Karlıova (Kanîreş) ilçelerinde ABD merkezli IGNIS H2 Enerji Üretim A.Ş. tarafından planlanan iki ayrı jeotermal enerji santrali (JES) projesi gündeme geldi.

Projeler, Karlıova ve Varto arasındaki bölgede bulunan 22 köyü etkileyecek. Uzmanlar ve projeden etkilenecek yurttaşlar, söz konusu projelerin yalnızca çevreyi ve hayvanları değil, doğrudan kendi yaşamlarını da tehdit ettiğini ifade ediyor.

Artan maden arama ve enerji projelerine karşı 24 Nisan’da Varto’da büyük bir ekoloji mitingi düzenlenecek.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, dün (21 Nisan) ekoloji, inanç örgütleri ve sivil toplum temsilcileri, mitinge katılım çağrısı yaptı.

“Havamızın, suyumuzun kirlenmesine, hayvanlarımızın kıyımına izin vermeyeceğiz”
KARLIOVA VE VARTO'DA 22 KÖYÜ ETKİLEYECEK JES PROJESİ
2 Nisan 2026

“Gücümüzü birleştirip projeyi durduralım”

Çekya’dan aktivist Laura Vassileva, ekoloji örgütlerinin yıkıma karşı sessiz kalmayacağını vurgulayarak, “Herkesi bu ortak mücadeleyi büyütmeye, dayanışmayı güçlendirmeye çağırıyoruz. 24 Nisan’da Varto’da bir araya geliyoruz. Bize katılın,” dedi.

Mezopotamya Ekoloji Hareketi (MEH) Eş Sözcüsü Erdoğan Ödük de, artan ekolojik tahribata dikkat çekerek halkın buna karşı mücadele ettiğini ifade etti.

Ödük, “Ekolojik sorunlara karşılık 24 Nisan’da Varto’da bir miting düzenlenecek. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, emek örgütlerini ve ekoloji mücadelesi yürüten herkesi bu mitinge davet ediyoruz. Varto’ya ses olmak, ülkeye ve insanlığa ses olmaktır. Varto’da ilk kez bu ölçekte bir miting yapılacak. Tüm ekolojistleri Varto’ya çağırıyoruz,” diye konuştu.

Varto Hafızası Kadın Kooperatifi üyesi Eylem Karaduman, kamuoyunun ekolojik yıkıma karşı farklı kentlerde ses çıkardığını belirterek, “Varto kadınları olarak 24 Nisan’daki mitinge tüm halkımızı bekliyoruz,” dedi.

Demokratik Alevi Derneği Varto Eş Sözcüsü Ali Asker Bingöl de özellikle metropollerde yaşayan Vartolulara seslenerek, “24 Nisan’da tüm Gimgimlileri birlik olmaya çağırıyoruz. Gelin, güçlerimizi birleştirip bu projeyi durduralım,” dedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
varto karlıova maden arama JES Ekoloji mitingi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git