Varto’da ekoloji mitingi: Doğa talanına karşı bir araya geliniyor

Türkiye’de 2 Temmuz 2025’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen İklim Yasası’nın ardından en az 40 kentte 104 maden arama ruhsatı verildi.
Bu kapsamda, doğayı tahrip edecek projeler arasında son olarak Muş’un Varto (Gimgim) ve Bingöl’ün Karlıova (Kanîreş) ilçelerinde ABD merkezli IGNIS H2 Enerji Üretim A.Ş. tarafından planlanan iki ayrı jeotermal enerji santrali (JES) projesi gündeme geldi.
Artan maden arama ve enerji projelerine karşı 24 Nisan’da Varto’da büyük bir ekoloji mitingi düzenlenecek.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, dün (21 Nisan) ekoloji, inanç örgütleri ve sivil toplum temsilcileri, mitinge katılım çağrısı yaptı.
KARLIOVA VE VARTO'DA 22 KÖYÜ ETKİLEYECEK JES PROJESİ
“Havamızın, suyumuzun kirlenmesine, hayvanlarımızın kıyımına izin vermeyeceğiz”
“Gücümüzü birleştirip projeyi durduralım”
Çekya’dan aktivist Laura Vassileva, ekoloji örgütlerinin yıkıma karşı sessiz kalmayacağını vurgulayarak, “Herkesi bu ortak mücadeleyi büyütmeye, dayanışmayı güçlendirmeye çağırıyoruz. 24 Nisan’da Varto’da bir araya geliyoruz. Bize katılın,” dedi.
Mezopotamya Ekoloji Hareketi (MEH) Eş Sözcüsü Erdoğan Ödük de, artan ekolojik tahribata dikkat çekerek halkın buna karşı mücadele ettiğini ifade etti.
Ödük, “Ekolojik sorunlara karşılık 24 Nisan’da Varto’da bir miting düzenlenecek. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, emek örgütlerini ve ekoloji mücadelesi yürüten herkesi bu mitinge davet ediyoruz. Varto’ya ses olmak, ülkeye ve insanlığa ses olmaktır. Varto’da ilk kez bu ölçekte bir miting yapılacak. Tüm ekolojistleri Varto’ya çağırıyoruz,” diye konuştu.
Varto Hafızası Kadın Kooperatifi üyesi Eylem Karaduman, kamuoyunun ekolojik yıkıma karşı farklı kentlerde ses çıkardığını belirterek, “Varto kadınları olarak 24 Nisan’daki mitinge tüm halkımızı bekliyoruz,” dedi.
Demokratik Alevi Derneği Varto Eş Sözcüsü Ali Asker Bingöl de özellikle metropollerde yaşayan Vartolulara seslenerek, “24 Nisan’da tüm Gimgimlileri birlik olmaya çağırıyoruz. Gelin, güçlerimizi birleştirip bu projeyi durduralım,” dedi. (TY)