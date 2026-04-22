Varto’da ekoloji mitingi: Doğa talanına karşı bir araya geliniyor

Türkiye’de 2 Temmuz 2025’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen İklim Yasası’nın ardından en az 40 kentte 104 maden arama ruhsatı verildi.

Bu kapsamda, doğayı tahrip edecek projeler arasında son olarak Muş’un Varto (Gimgim) ve Bingöl’ün Karlıova (Kanîreş) ilçelerinde ABD merkezli IGNIS H2 Enerji Üretim A.Ş. tarafından planlanan iki ayrı jeotermal enerji santrali (JES) projesi gündeme geldi.

Projeler, Karlıova ve Varto arasındaki bölgede bulunan 22 köyü etkileyecek. Uzmanlar ve projeden etkilenecek yurttaşlar, söz konusu projelerin yalnızca çevreyi ve hayvanları değil, doğrudan kendi yaşamlarını da tehdit ettiğini ifade ediyor.

Artan maden arama ve enerji projelerine karşı 24 Nisan’da Varto’da büyük bir ekoloji mitingi düzenlenecek.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, dün (21 Nisan) ekoloji, inanç örgütleri ve sivil toplum temsilcileri, mitinge katılım çağrısı yaptı.

KARLIOVA VE VARTO'DA 22 KÖYÜ ETKİLEYECEK JES PROJESİ “Havamızın, suyumuzun kirlenmesine, hayvanlarımızın kıyımına izin vermeyeceğiz”