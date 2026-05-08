EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 08.05.2026 10:05 8 Mayıs 2026 10:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.05.2026 16:31 8 Mayıs 2026 16:31
Okuma Okuma:  2 dakika

Varto’da çadır nöbeti altıncı gününde: İlk sondaj çalışması 20 Mayıs’ta

Köpeği “Diren” ile birlikte nöbete katılan Deniz Önder: “O da bizimle birlikte direnecek. İsmini de bu yüzden Diren koyduk.”

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Muş’un Varto (Gimgim) ilçesine bağlı Çaylar (Xwarik) köyü sınırlarında, Amerika merkezli IGNIS H2 Enerji Üretim A.Ş.’nin Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi kapsamında 20 Mayıs’ta ilk sondaj çalışmasını başlatması planlanıyor.

En az 16 köyü olumsuz etkileyecek olan projeye karşı, Varto Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi öncülüğünde başlatılan çadır nöbeti de altıncı gününde sürüyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan göre, sondaj kuyusunun açılmasının planlandığı alana çadır kuran yurttaşlar, gece gündüz nöbet tutarken alana dayanışma ziyaretleri de devam ediyor.

Köpeği “Diren” ile birlikte nöbete katılan Deniz Önder, topraklarını savunmak için alanda olduklarını belirterek, “Küçük dostumuz Diren’i sahiplenip buraya getirdik. O da bizimle birlikte direnecek. İsmini de bu yüzden Diren koyduk,” dedi.

“Sonuna kadar direneceğiz”

Topraklarını korumak için nöbette olduklarını belirten Engin Koç ise başka yaşam alanlarının olmadığını söyledi: “Topraklarımızda sondaj istemiyoruz. Doğamız kirlenmesin. Şirket geldiğinde elimizden geldiğince direneceğiz. Topumuz tüfeğimiz yok, yurttaş olarak direneceğiz.

Amaçlarının ilk sondaj çalışmasını engellemek olduğunu belirten Varto Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi üyesi Mesut Bingöl ise nöbetlerin etkilenen köylerin katılımıyla süreceğini söyledi.

Bingöl, “Gönüllü arkadaşlarla birlikte her gece yaklaşık 10 kişi alanda kalacak. Şimdilik 25 Mayıs’a kadar bir planlamamız var. Direnerek kazanacağız,” ifadelerini kullandı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ekoloji mücadeleleri varto Varto Ekoloji Paltformu
