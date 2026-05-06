Varto JES projesi davasına şirket müdahillik talebinde bulundu

Muş’un Varto (Gimgim) ilçesine bağlı Çaylar (Xwarik) köyü sınırlarında, Amerika merkezli IGNIS H2 Enerji Üretim A.Ş., Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi kapsamında mayıs ayında ilk sondaj çalışmalarına başlamayı planlıyor.

Şirket, proje için Muş Valiliği İl Komisyon Başkanlığı’ndan çalışma onayı aldı.

Varto Ekoloji Platformu ve bölge köyleri ise projenin durdurulması talebiyle Bingöl İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkemenin 20 Nisan tarihli ara kararında, arazi yapısına ilişkin belgeler ile projeye dair araştırmaların dosyaya eklenerek mahkemeye sunulması istendi.

Süreç devam ederken, dosya avukatı Barış Yıldırım’ın aktardığına göre şirket, davaya müdahil olmak için mahkemeye dilekçe verdi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Yıldırım, şöyle dedi:

“IGNIS H2 Enerji Üretim A.Ş., Bingöl İdare Mahkemesi'ne dün (5 Mayıs) gönderdiği dilekçe ile JES ruhsat iptal davamıza müdahil olma talebinde bulundu. Yasaya göre davanın ruhsat iptali istenilen şirkete bildirilmesi gerekiyor. Şirket bildirim üzerine davaya müdahillik dilekçesi verdi. Müdahillik talebi usuli bir işlem; davanın esasına etki edebilecek bir işlem değil. Biz yine de müdahil olma talebinin reddini isteyeceğiz.”

Öte yandan, bölge sakinleri Çaylar köyünde başlattıkları çadır nöbetini devam ettiriyor. (TY)