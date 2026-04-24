Varto'da doğa talanına karşı miting

Muş'un Varto (Gimgim) ilçesinde, ekolojik talana karşı "Doğamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen miting binlerce kişinin yürüyerek alana girmesi ile başladı. Vangölü Elektrik Dağıtım (VEDAŞ) kavşağından başlayan yürüyüş belediye pasajı önünde sona erdi. Mitinge Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Özgür Kadın Hareketi (Tevgara Jinên Azad-TJA) aktivisti Sabahat Tuncel, ekoloji örgütleri, DEM Parti, CHP milletvekilleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile binlerce doğa savunucusu katıldı.



Mitingde Akbelen direnişçisi Esra Işık’ın İzmir Şakran Kadın Kadın Kapalı Cezaevinden gönderdiği mektubu okundu. Esra Işık alandakilere mektubu ile “Dayanışmasıyla mücadelenizi saran, büyüten herkese selam olsun! Topraklarımız, köylerimiz, memleketiniz için herkesin tek yürek olduğunu görmek, her şeye bedel. Tüm kötülüklere, haksızlıklara inat umudu ve mücadeleyi güçlendirmeye devam edeceğiz. Eğilmeden, bükülmeden yolumuza devam. Akbelen demek memleket demek. Biz kazanırsak memleket kazanacak. Ben iyiyim, merak etmeyin. Güçlenerek geri geleceğim. Sevgi ve dayanışmayla.” diye seslendi.



Ardından konuşan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar doğa talanına karşın mücadeleyi büyütme çağrısında bulunarak, “Siz Varto’a sahip çıkıyorsunuz. Çok yaşayın. İstiyorlar ki memleketimiz insansız bizde memleketsiz kalalım. Varto’da kim varsa, kim nerden Varto’a geldiyse biliyoruz ki bu memleket bizim. Bırakmayacağız. Biz biliyoruz burası direnişin, mücadelenin memleketi. Biz sizin yanınızdayız. Varto’ın elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Bu JES projesi, yerimizi alacak, doğamızı alacak. Amerika’dan gelen şirket ‘sizin doğanızı alacağız’ diyor. Biz verecek miyiz? Hayır. Varto bizimdir” dedi.



Ardından konuşan Emek Partisi (EMEP) Milletvekili Sevda Karaca da, “Şirketlerin gözünü diktiği neresi varsa, mücadelenin adıdır. Gözü doymaz şirketlere karşı mücadele eden herkesin adıdır Varto. Sadece bu topraklarda değil ülkenin her yerinde bu mücadele için direnen herkese selam olsun. Bugün artık maden, enerji şirketine karşı direnişin adı Varto’dur” diye belirtti.



DEM Parti Ağrı Milletvekilli Sırrı Sakık da, toprağına, suyuna sahip çıkan halkın direnişi karşısında sermayenin geri adım atacağını belirterek, “Birliğimiz bize umut veriyor. Birliğimiz dünyanın 4 bir yanına ışık veriyor. Tüm direnenlere selam olsun. Direnişimiz kazanacak, biz kazanacağız” dedi.



Yapılan konuşmaların ardından kitle, şarkılar eşliğinde halaya duruldu. Miting “Bijî berxwedana Varto” sloganı ile son buldu.

(Mİ)