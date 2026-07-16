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YT: Yayın Tarihi: 16.07.2026 08:22 16 Temmuz 2026 08:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.07.2026 15:55 16 Temmuz 2026 15:55
Okuma Okuma:  1 dakika

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişi hakkında gözaltı kararı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında tanınmış isimlere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

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15 Haziran 2026

Operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla ile MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
uyuşturucu uyuşturucu baskını İlyas Yalçıntaş Fatih Aksoy
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/haber/uyusturucu-operasyonlarinda-gazetecilik-nasil-yazilirsa-yanlis-anlati-olusmaz-320530
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