Denizli Barosu’na uyuşturucu operasyonu

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “uyuşturucu kullanmak” iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Denizli Baro Başkanı U.K.’nin de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı.

Denizli’de jandarma ekipleri sabah saatlerinde Denizli Barosu’na operasyon düzenledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Baro Başkanı U.K. ile 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adalet Mahallesi’nde Denizli Adliyesi’nin yanında bulunan Denizli Barosu binasında arama yaptı. Operasyon kapsamında Saltak ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı çevresindeki bazı avukatlık ofisleri ile evlerde de arama yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Baro Başkanı U.K. ve 11 avukat, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer avukatların isimleri şöyle: V.S.B., C.S., B.T., M.C.Y., E.B., E.E., K.O., S.Ö., O.F.S., M.O.A. ve Y.K.

PROF. DR. YASEMİN GİRİTLİ İNCEOĞLU ANLATTI Uyuşturucu operasyonlarında gazetecilik: Nasıl yazılırsa yanlış anlatı oluşmaz?

(HA)