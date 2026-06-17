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YT: Yayın Tarihi: 17.06.2026 11:47 17 Haziran 2026 11:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.06.2026 11:52 17 Haziran 2026 11:52
Okuma Okuma:  1 dakika

Denizli Barosu’na uyuşturucu operasyonu

Denizli Baro Başkanı U.K.’nin de aralarında bulunduğu 12 avukat “uyuşturucu soruşturmasında” gözaltına alındı. Jandarma baro binası ve avukatların ofislerinde arama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Denizli Barosu’na uyuşturucu operasyonu
Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek / AA

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “uyuşturucu kullanmak” iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Denizli Baro Başkanı U.K.’nin de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı.

Denizli’de jandarma ekipleri sabah saatlerinde Denizli Barosu’na operasyon düzenledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Baro Başkanı U.K. ile 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adalet Mahallesi’nde Denizli Adliyesi’nin yanında bulunan Denizli Barosu binasında arama yaptı. Operasyon kapsamında Saltak ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı çevresindeki bazı avukatlık ofisleri ile evlerde de arama yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Baro Başkanı U.K. ve 11 avukat, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer avukatların isimleri şöyle: V.S.B., C.S., B.T., M.C.Y., E.B., E.E., K.O., S.Ö., O.F.S., M.O.A. ve Y.K.

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(HA)

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15 Haziran 2026
/haber/uyusturucu-operasyonlarinda-gazetecilik-nasil-yazilirsa-yanlis-anlati-olusmaz-320530
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