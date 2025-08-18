ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2025 10:11
 ~ Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 14:20
2 dk Okuma

Ermeni Kilisesi’nin beş büyük yortusundan Surp Asdvadzadzin kutlandı

İstanbul’daki kutlamalar Kınalıada’daki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde yapılırken, Hatay’ın Vakıfköy Mahallesi’nde bulunan Meryem Ana Kilisesi’nde de ayin gerçekleştirildi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Ermeni Kilisesi’nin beş büyük yortusundan Surp Asdvadzadzin kutlandı
Kınalıada’daki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’ndeki kutlamalardan bir kare, Fotoğraf: Murat Ezer / Agos Gazetesi

Ermeni Kilisesi’nin beş büyük yortusundan biri olan Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş (Asdvadzadzin) Yortusu, dün (17 Ağustos) Türkiye’nin farklı kentlerindeki kiliselerde yapılan ayinlerle kutlandı.

Ermeni kiliselerinde yılın ilk hasadına ithafen “Khağoğorhnutyun” (üzüm okuma) töreni de yapıldı ve bereket için dua edildi.

İstanbul’daki kutlamalar Kınalıada’daki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde yapılırken, Hatay’ın Vakıfköy Mahallesi’nde bulunan Meryem Ana Kilisesi’nde de ayin gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde, Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan ve Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da yer aldı.

İlahilerin söylendiği ayinin ardından, üzümlerini kilise bahçesine getiren çiftçiler için dua edildi.

Ayine katılanlara, kazanlarda buğday ile etin karıştırılmasıyla pişirilen hirisi (keşkek) ikram edildi.

Vakıfköy Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, bayramları her zaman birlik ve beraberlik içerisinde kutladıklarını söyledi.

Vakıfköy Mahallesi'ndeki kutlama, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Meryem Ana'nın “göğe alınışı”

Agos Gazetesi’nin arşivinde yer alan haberde, Maşalyan “Meryem Ana'nın Göğe Alınışı”nı şöyle aktarıyor:

“İsa Mesih çarmıha gerildiğinde 48 yaşında olan Meryem Ana, 12 sene daha, Mesih’in öğrencileri Hovannes ve Yuhanna ile beraber kaldı, çünkü Mesih, annesini onlara teslim etmişti. Meryem Ana 60 yaşında vefat etmeden önce, kendisine öleceği açıklanıyor. O da, yakınlarına ve o sırada Kudüs'te bulunan öğrencilerine haber veriyor.

“Toplanıyorlar, ağlaşıyorlar ve Meryem Ana, birkaç gün sonra gözlerini yumuyor. Meryem Ana'yı bir mağaraya koyuyorlar, girişini bir kayayla kapatıyorlar, o kaya bugün hâlâ orada. İnsanlar oraya ziyarete gittiklerinde tuhaf sesler duyuyorlar. Dört gün sonra, öğrencilerinden Partoğomeos geliyor, haberi alıyor ve çok üzülüyor. Mezarı açıp, Meryem Ana’yı son bir kez ona göstermek istiyorlar. Mezar açıldığında bakıyorlar ki Meryem Ana'nın cesedi yok. O zaman anlıyorlar ki Meryem Ana, oğlu Mesih tarafından göğe alındı, bir şekilde dirildi.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Surp Asdvadzadzin üzüm bayramı Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Yortusu ermeni kilisesi sahak maşalyan hirisi
ilgili haberler
Ermeniler, Asdvadzadzin’i yeniden ibadete açılan Vakıfköy Kilisesi’nde kutladı
18 Ağustos 2024
/haber/ermeniler-asdvadzadzini-yeniden-ibadete-acilan-vakifkoy-kilisesinde-kutladi-298708
Bugün Asdvadzadzin | Üzüm Bayramı kutlu olsun
14 Ağustos 2022
/haber/bugun-asdvadzadzin-uzum-bayrami-kutlu-olsun-265830
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ermeniler, Asdvadzadzin’i yeniden ibadete açılan Vakıfköy Kilisesi’nde kutladı
18 Ağustos 2024
/haber/ermeniler-asdvadzadzini-yeniden-ibadete-acilan-vakifkoy-kilisesinde-kutladi-298708
Bugün Asdvadzadzin | Üzüm Bayramı kutlu olsun
14 Ağustos 2022
/haber/bugun-asdvadzadzin-uzum-bayrami-kutlu-olsun-265830
Sayfa Başına Git