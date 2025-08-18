Ermeni Kilisesi’nin beş büyük yortusundan Surp Asdvadzadzin kutlandı

Ermeni Kilisesi’nin beş büyük yortusundan biri olan Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş (Asdvadzadzin) Yortusu, dün (17 Ağustos) Türkiye’nin farklı kentlerindeki kiliselerde yapılan ayinlerle kutlandı.

Ermeni kiliselerinde yılın ilk hasadına ithafen “Khağoğorhnutyun” (üzüm okuma) töreni de yapıldı ve bereket için dua edildi.

İstanbul’daki kutlamalar Kınalıada’daki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde yapılırken, Hatay’ın Vakıfköy Mahallesi’nde bulunan Meryem Ana Kilisesi’nde de ayin gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde, Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan ve Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da yer aldı.

İlahilerin söylendiği ayinin ardından, üzümlerini kilise bahçesine getiren çiftçiler için dua edildi.

Ayine katılanlara, kazanlarda buğday ile etin karıştırılmasıyla pişirilen hirisi (keşkek) ikram edildi.

Vakıfköy Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, bayramları her zaman birlik ve beraberlik içerisinde kutladıklarını söyledi.

Meryem Ana'nın “göğe alınışı”

Agos Gazetesi’nin arşivinde yer alan haberde, Maşalyan “Meryem Ana'nın Göğe Alınışı”nı şöyle aktarıyor:

“İsa Mesih çarmıha gerildiğinde 48 yaşında olan Meryem Ana, 12 sene daha, Mesih’in öğrencileri Hovannes ve Yuhanna ile beraber kaldı, çünkü Mesih, annesini onlara teslim etmişti. Meryem Ana 60 yaşında vefat etmeden önce, kendisine öleceği açıklanıyor. O da, yakınlarına ve o sırada Kudüs'te bulunan öğrencilerine haber veriyor.

“Toplanıyorlar, ağlaşıyorlar ve Meryem Ana, birkaç gün sonra gözlerini yumuyor. Meryem Ana'yı bir mağaraya koyuyorlar, girişini bir kayayla kapatıyorlar, o kaya bugün hâlâ orada. İnsanlar oraya ziyarete gittiklerinde tuhaf sesler duyuyorlar. Dört gün sonra, öğrencilerinden Partoğomeos geliyor, haberi alıyor ve çok üzülüyor. Mezarı açıp, Meryem Ana’yı son bir kez ona göstermek istiyorlar. Mezar açıldığında bakıyorlar ki Meryem Ana'nın cesedi yok. O zaman anlıyorlar ki Meryem Ana, oğlu Mesih tarafından göğe alındı, bir şekilde dirildi.” (TY)