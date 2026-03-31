YT: Yayın Tarihi: 31.03.2026 10:19 31 Mart 2026 10:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.03.2026 10:22 31 Mart 2026 10:22
Okuma Okuma:  1 dakika

Uşak Belediye başkanı Özkan Yalım tutuklandı

Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

BİA Haber Merkezi

Uşak Belediyesi’ne yönelik “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada, 27 Mart sabahı Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında tutuklama talep edildi. Soruşturma kapsamında adı geçen kişiler şunlar: Özkan Yalım, Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Salih Sönmez, Cihan Aras, Seher Aras, İsmail Özçelik, Mustafa Yalım, Murat Baş, Kenan Arslan ve Aslıhan Aksoy.

Sulh ceza hakimliği, Özkan Yalım, Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ve Mustafa Yalım’ın tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan soruşturma kapsamında dört kişinin daha Uşak’ta gözaltına alındığı ve işlemleri için İstanbul’a getirileceği öğrenildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Davası özkan yalım Uşak Belediyesi
