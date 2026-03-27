Uşak Belediyesi’ne operasyon: Başkan Özkan Yalım dahil 11 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttükleri soruşturma kapsamında Uşak Belediyesine yönelik rüşvet operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında yer aldığı 11 kişiyi rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve zimmet suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Polis ekipleri, Uşak, Ankara ve Kocaeli’nde eş zamanlı operasyon yaptı. Emniyet birimleri, gözaltındaki 11 kişinin işlemlerini sürdürüyor.

Dosyada “aile fertlerine ortaklık baskısı” iddiası

Soruşturma dosyası, belediyedeki ihale süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialar içeriyor. Dosyaya göre belediye, bazı şirketlere verdiği ihalelerde mükerrer faturalandırma yaptı ve ortaya çıkan farkı rüşvet olarak tahsil etti. Dosya ayrıca, ihale alan şirketlerden yeni kurulacak işletmelerde Başkan Özkan Yalım’ın aile fertlerine ortaklık payı vermelerini istendiğini öne sürüyor. Dosyadaki iddiaya göre belediye yönetimi, bu talebi kabul etmeyen firmalara ihale vermedi.

“Makbuzsuz nakit teslimatı” iddiası

Soruşturma kapsamında yer alan bilgilere göre belediye başkan yardımcıları, Uşak Spor’a yardım ve “bağış” adı altında şahsi hesaplarında yüksek miktarda para topladı. Dosya, belediye başkanının makamına getirilen nakit paraların makbuz kesilmeden özel kalem üzerinden teslim edildiğini ve bu paraların zimmete geçirildiğini öne sürüyor.

Dosyada ayrıca belediye başkanı ile üst düzey yöneticilerin gece eğlence mekanlarında yaptığı harcamaların belediye bütçesinden “temsil ve ağırlama gideri” kalemi üzerinden karşılandığı bilgisi yer alıyor.

MASAK ve HTS verileri dosyada

Emniyet ve savcılık birimleri, soruşturma kapsamında inceledikleri HTS kayıtlarında kişiler arasında yoğun bir iletişim trafiği tespit etti. Dosyaya giren MASAK raporları ise kaynağı belirsiz yüksek para hareketlerine, yurt dışı transferlerine ve kişilerin mali profilleriyle uyuşmayan işlemlere işaret etti. Soruşturma makamları, tanık ve müşteki beyanlarıyla teknik ve mali verilerin birbiriyle örtüştüğünü belirtti.

