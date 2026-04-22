HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.04.2026 15:30 22 Nisan 2026 15:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.04.2026 15:36 22 Nisan 2026 15:36
Okuma Okuma:  2 dakika

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevinden uzaklaştırıldı

CHP’li belediye başkanı Yılmaz Tozan ve iki belediye çalışanı, dün tutuklanmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevinden uzaklaştırıldı
*CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Tozan’ın adliyeye sevki sırasında polis tarafından başına bastırılarak görüntü verilmesine tepki göstermişti.

Uşak’ta Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan’da gözaltına alınan ve 21 Nisan’da tutuklanan CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, hakkında ‘icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.”

CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?
CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?
8 Mayıs 2025

Ne olmuştu?

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, Yılmaz Tozan’ın şoförü M.F ve özel kalem müdürü S.B., Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U, belediye personeli H.D. ve Eşme Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi R.S.S. 17 Nisan’da gözaltına alındı.

Yılmaz Tozan, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve irtikap”, şoförü M.F. ve zabıta görevlisi İ.U, “suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma veya yardım etme ve irtikap” suçlarından tutuklanması talebiyle, Burcu Tozan ile özel kalem müdürü S.B. de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle 21 Nisan’da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Şüphelilerden Meclis Üyesi R.S.S. ve belediye personeli H.D. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Yılmaz Tozan ile İ.U. ve M.F. tutuklandı. Burcu Tozan ve S.B. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
CHP'li belediyelere operasyon eşme belediyesi yılmaz tozan chp'li belediyeler Uşak
ilgili haberler
Uşak Belediyesi'ne operasyon: CHP İl Başkanı Celalettin Çoban dahil 25 kişi gözaltında
20 Nisan 2026
/haber/usak-belediyesi-ne-operasyon-chp-il-baskani-celalettin-coban-dahil-25-kisi-gozaltinda-318887
Uşak’ta Eşme Belediyesi’ne operasyon
17 Nisan 2026
/haber/usakta-esme-belediyesine-operasyon-318812
Uşak Belediyesi’nde yönetim CHP’de kaldı
6 Nisan 2026
/haber/usak-belediyesinde-yonetim-chpde-kaldi-318405
Uşak Belediye başkanı Özkan Yalım tutuklandı
31 Mart 2026
/haber/usak-belediye-baskani-ozkan-yalim-tutuklandi-318192
