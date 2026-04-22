Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevinden uzaklaştırıldı

Uşak’ta Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan’da gözaltına alınan ve 21 Nisan’da tutuklanan CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, hakkında ‘icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.”

Ne olmuştu?

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, Yılmaz Tozan’ın şoförü M.F ve özel kalem müdürü S.B., Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U, belediye personeli H.D. ve Eşme Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi R.S.S. 17 Nisan’da gözaltına alındı.

Yılmaz Tozan, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve irtikap”, şoförü M.F. ve zabıta görevlisi İ.U, “suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma veya yardım etme ve irtikap” suçlarından tutuklanması talebiyle, Burcu Tozan ile özel kalem müdürü S.B. de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle 21 Nisan’da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Şüphelilerden Meclis Üyesi R.S.S. ve belediye personeli H.D. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Yılmaz Tozan ile İ.U. ve M.F. tutuklandı. Burcu Tozan ve S.B. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.