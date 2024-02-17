UAD Güney Afrika'nın Refah için "acil önlem" taleplerini reddetti

BM sisteminin en yüksek yargı kurumu olan Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'nın başvurusu konusunda aldığı kararlarla ilgili açıklamasında Refah'taki "tehlikeli durumun" 26 Ocak tarihli kararında emredilen "geçici önlemlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını" gerektirdiğini belirtti.

Güney Afrika Salı günü, Uluslararası Adalet Divanı'na, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah şehrini hedefleyen askeri operasyonlarının, geçtiğimiz ay mahkemenin soykırım suçlamasıyla açılan davada verdiği "ihtiyati tedbir" kararını ihlal edip etmediğini değerlendirmesi için bir "acil başvuru"da bulunduğunu açıklamıştı.

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Mahkeme, mevcut önlemler "Gazze Şeridi'nin tamamında, Refah dahil olmak üzere geçerli olduğu" için yeni bir kararın gerekli olmadığını söyledi.

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Dünya mahkemesi, İsrail'in "Soykırım Sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerine ve 26 Ocak tarihli karara tam olarak uymakla yükümlü" olduğunu ve bu kararın İsrail'i Gazze'de ölümleri, yıkımı ve her türlü soykırım eylemini önlemek için elinden geleni yapmaya mecbur kıldığını ekledi.

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Mahkeme, BM Genel Sekreteri António Guterres'i alıntılayarak, "'Zaten insanî bir kabus olan Gazze Şeridi'ndeki ve özellikle Refah'taki en son gelişmelerin, sayısız bölgesel sonuçla birlikte katlanarak vahimleşeceğini'" kaydetti.

İsrail, Refah'ı Gazze'deki son Hamas kalesi olarak tanımlamış ve saldırılarını sürdüreceğini ilan etmişti. Çoğunlukla Gazze'nin diğer yerlerindeki çatışmalardan kaçan yerinden edilmiş, Gazze nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan olan yaklaşık 1,4 milyon Filistinli Refah'a yığılmış durumda.

İsrail, saldırıdan önce sivilleri tahliye edeceğini söylemiş olsa da uluslararası yardım kuruluşlarının yetkilileri, saldırının geride bıraktığı büyük yıkım nedeniyle Refah'a sıkışan nüfusun gidecek hiçbir yeri olmadığını belirttiler.

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Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Clayson Monyela, X platformundan yayımladığı mesajda, mahkeme kararının, başvuruda ileri sürdükleri gibi "Mahkemenin 26 Ocak 2024 tarihli Kararında belirtilen ve Gazze Şeridi boyunca geçerli olan geçici önlemlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını gerektirdiğine dair görüş[lerini] doğruladığını ve bunun Refah'ı da içerdiğini açıkladığını" söyledi.

UAD kararının açıklandığı gün İsrail'de Yahudi Şabat bayramı dolayısıyla devlet dairelerinin kapalı olması dolayısıyla İsrail Dışişleri Bakanlığından resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail, Perşembe günü Güney Afrika'nın "son derece tuhaf ve uygunsuz" talebinin reddedilmesini istemişti. İsrail, Gazze'de soykırım yapmakla suçlamaları kesin bir şekilde reddediyor ve sivilleri korumak için elinden geleni yaptığını, sadece Hamas militanlarını hedef aldığını söylüyor. Hamas'ın sivil yerleşim yerlerine yerleşme taktiğinin sivil kayıpların önlenmesini zorlaştırdığını belirtiyor.

(AEK)