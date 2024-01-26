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Yayın Tarihi: 26 Ocak 2024 19:00
 ~ Son Güncelleme: 27 Ocak 2024 02:56
2 dk Okuma

UAD'NİN "İHTİYATİ TEDBİR" KARARI

Filistin ve Güney Afrika, İsrail'in derhal UAD kararlarına uyarak Gazze istilasına son vermesini istedi

Filistin ve Güney Afrika Cumhuriyeti UAD kararının ardından İsrail'in "ihtiyati tedbir " kararlarına uyma mecburiyetini hatırlatarak, Gazze'de süregiden istilanın sonlandırılmasını istediler. Güney Afrika Dışişleri Bakanı, mahkemenin "acil ateşkes" çağrısında bulunmamasından üzüntü duyduklarını söyledi

Lahey

Lahey
Görseli Büyüt
Filistin ve Güney Afrika, İsrail'in derhal UAD kararlarına uyarak Gazze istilasına son vermesini istedi
Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor/videodan kayıt

Filistin ve Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Cuma günü verdiği "ihtiyati tedbir" kararını "takdir ettiklerini" açıkladılar.

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Filistin: "İnsanlık ve uluslararası hukuk lehine bir karar"

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'i "soykırım yapmamaya, soykırımı önlemeye ve soykırımın faillerini cezalandırmaya" zorlamak üzere "ihtiyati tedbir" uygulanması talebiyle açtığı davada UAD'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'nin talebi doğrultusunda verdiği kararı yorumlayan Filistin, "UAD yargıçlarının vaka ile ilgili olarak hem gerçekleri hem de hukuki yönleri dikkatlice incelediklerini ve insanlık ve uluslararası hukuk lehine bir karar verdiklerini" ifade etti. 

Filistin Dışişleri Bakanlığı, tüm ulusları Mahkeme'nin "ihtiyati tedbir" kararını özenle uygulamaya çağırdı ve karara uymanın İsrail İstilası'nı gerçekleştiren işgalci güç dahil herkes için bağlayıcı bir yasal yükümlülük olduğunu vurguladı. Bakanlık açıklamasında, "Bu tedbirler[in], devletlere İsrail İstilası'na ve Gazze halkına karşı soykırıma varan eylemlerine son vermeleri ve böylesi eylemlerde suç ortaklığı yapmamaları konusunda net hukuksal sorumluluklar yükle[diğini]" de ekledi. 

Açıklamada, "UAD kararının hiçbir devletin hukukun üstünlüğünden bağışık olmadığına yönelik kritik bir hatırlatma olduğu ve İsrail İstilası'na ve uzun zamandır onun hukuktan bağışıklığını destekleyenlere dönük bir hesap verme çağrısı olduğu" belirtildi.

UAD'ye şükranını dile getiren Filistin, Güney Afrika'nın aktif dayanışma doğrultusunda attığı cesur adımlardan övgüyle söz etti. Yargılamanın devamında adaletin sağlanması konusunda Güney Afrika ve diğer ülkelerle yakın işbirliği içinde olacaklarını doğruladı. 

Güney Afrika: "İhtiyati tedbir kararından memnunuz, Gazze'de ateşkes çağrısı yapılmamasıysa üzüntü verici"

Güney Afrika hükümeti de yaptığı resmi açıklamada Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail İstilası'na karşı aldığı tedbirleri memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Hükümet, UAD kararını Filistin halkı için adalet doğrultusunda önemli bir zafer olarak gördüğünü açıkladı. 

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, Lahey'de UAD'nin kararını açıklaması sonrasında medyaya verdiği demeçte UAD kararlarına uyulması zorunluluğunu vurgulayarak mahkemenin açıkça Gazze için ateşkes çağrısı yapmamasından duydukları üzüntüyü ifade etti.

Gazze Şeridi'nde binlerce yaşamı koruma adına Güney Afrika'nın temel adımlar attığını belirten bakan, İsrail İstilası'nın uluslararası hukuka uyması gerektiğini dile getirdi.

Pandor, Güney Afrika'nın Filistin halkına kararlı desteğinin süreceğini söyledi ve "Filistin'in de asla umudunu kaybetmemesini" istedi. 

(AEK)

Güney Afrika İsrail Filistin uluslararası adalet divanı soykırım ihtiyati tedbir
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