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Yayın Tarihi: 19 Mart 2024 13:13
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2024 13:19
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Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah’a saldırı başlattı

İsrail ordusunun dün akşam itibariyle Refah’a yıkıcı bir hava saldırısı başlattığı ve saldırıda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah’a saldırı başlattı
Fotoğraf: AA Arşiv

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine “herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden” saldırı başlattığını açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği kanlı hava saldırıları ile sistematik yıkıcı operasyonlarını şiddetle kınıyor” ifadesine yer verildi.

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Açıklamada, İsrail’in dün akşam itibariyle Refah’a yıkıcı bir hava saldırısı başlattığı ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek, “İsrail, Refah kentine yönelik saldırısını başlattı ve uluslararası tepkilerden kaçınmak için bunu duyurmadı ve kimsenin iznini de beklemedi” denildi.

İsrail’in Refah kentine sığınmış bir milyondan fazla insanın hayatını hiçe saydığı ve uluslararası çağrıları hafife aldığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan ve Mısır’a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine işaret edildi.

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İsrail savaş uçaklarının, dün (18 Mart) gece Refah kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden 15 Mart’ta yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Refah kentinin güneyine muhtemel bir askeri operasyon planını onayladığı duyurulmuştu.

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(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi refah israil ordusu filistin yönetimi
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