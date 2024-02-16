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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Şubat 2024 00:45
 ~ Son Güncelleme: 16 Şubat 2024 01:46
3 dk Okuma

GÜNEY AFRİKA UYARDI

Naledi Pandor: "Dünya, İsrail'in UAD kararlarını göz ardı etmesine izin veriyor"

Güney Afrika, İsrail'in Gazze Harekatı'nı genişletme kararına karşı Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail'i durdurmak üzere yetkilerini kullanması için yeni bir başvuru yaptı. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Pandor, "Gazze'de olmakta olanlardan dehşete kapıldıklarını" söyledi.

Pretoria

Pretoria
Görseli Büyüt
Naledi Pandor: "Dünya, İsrail'in UAD kararlarını göz ardı etmesine izin veriyor"
Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor/X

Güney Afrika'nın Refah'ta olup bitmekte olanlardan "dehşete düştüğünü" dile getiren Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, Gazze'de masum sivilleri koruyacak bir barış gücü konuşlandırılması  yönünde herhangi bir önlem alınmamasını sorguladı.

Ülkesinin, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'in giriştiği soykırım eylemlerini önlemek üzere Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarını göz ardı etmesine izin verilmesinden ciddi kaygı duyduğunu açıkladı.

"Neden kimse Filistinli sivilleri
korumak için hiçbir önlem almıyor"

Bakan Pandor, Çarşamba günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelen Afrika Birliği Yürütme Konseyi'nin 44. Oturumu kapsamında yaptığı basın toplantısında "Asıl büyük kaygıya yol açan, dünyanın İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını göz ardı etmesine izin vermesidir," dedi. 

Pandor, "Ve hiç kimse, İsrail'e hiçbir zarar vermemiş masum sivilleri korumak için Filistin'de bir barış koruma gücü konuşlandırma konusunda hiçbir önlem almıyor," diye ekledi.

Güney Afrika UAD'den kararlarının icrası için harekete geçmesini istedi

Güney Afrika hükümeti, Salı günü UAD'ye yaptığı acil başvuruda İsrail'in Refah'taki askeri operasyonlarını genişletme kararının, "Gazze'de hayatta kalan insanlar için son sığınak olan" kentte mahsur Filistinlilerin haklarının daha çok ihlal edilmesini önlemek üzere mahkemenin yetkilerini kullanmayı gündeme almasını istedi. 

Güney Afrika başvurusunda UAD Mahkeme Kuralları'nın 75/1. Maddesi'ne göndermeyle "Mahkeme, herhangi bir zaman, davanın taraflarının biri veya birkaçınca alınması veya uygulanması gereken geçici tedbirlerin incelenmesine karar verebil[eceğini]" öne  sürdü. 

Pandor, Güney Afrika'nın "Gazze ve Batı Şeria halkının başına gelenlerden ve şimdi de Rafah'ta süregitmekte olanlardan tam bir dehşete kapıldığını" söyledi.

Pandor, "Bunun, İsrail hükümetinin eylemlerinin, UAD'ye sunduğumuz Filistin topraklarında soykırım süregitmekte olduğu iddiasını doğruladığını ve İsrail'in açıkça başvurumuzun doğruluğunu kanıtladığını düşünüyoruz." dedi. 

Gazze'de 28 bin 576 ölüm, 68 bin 291 yaralanma

Filistin Günlüğü'nün (Palestine Chronicle) bildirdiğine göre Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in  7 Ekim'de başlayıp halen süregitmekte olan soykırımında 28 bin 576 Filistinlinin öldüğü ve 68 bin 291'inin yaralandığını açıkladı. 

Bunun da ötesinde, en az 8 bin kişinin ölülerinin, Gazze Şeridi boyunca evlerinin enkazı altında kaldığının kabul edildiği ve mezar yerlerinin belirsiz olduğu belirtildi.

Öldürülen gazeteciler

Bakan Pandor ayrıca Gazze'de görev başındayken gazetecilere yönelik saldırıları vurgulayarak bunu "ifade özgürlüğünün korkunç bir ihlali" olarak niteledi ve "Afrika'da 170'den fazla gazetecinin öldürüldüğü bir çatışma olsaydı, tüm dünya, tüm medya bunu pekala, insan hakları ve ifade özgürlüğünün Afrikalılarca korkunç bir biçimde ihlal edilişi olarak konuşurdu," dedi.

"Ne var ki,  konu İsrail kuvvetleri olunca, gazetecilerin serbestçe çalışması ve doğru ve dürüst haber yapmalarının sağlanması gerektiğinde dünya yeniden kaygısızlığa bürünmüş görünüyor".

Bakan "Bu, İsrail dışında dünyanın hiçbir bölgesinde hoş görülemezdi ama İsrail'de, İsrail eliyle Filistin'de yürütüldü." dedi. 

Arka plan

Güney Afrika, Aralık 2023'te Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'i 1948 Soykırım Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladığı bir dava açtı.

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12 Ocak'ta yapılan iki duruşma sonrasında, Uluslararası Adalet Divanı, 26 Ocak'ta İsrail'i Gazze'de devam eden savaşında soykırımın doğrudan tahrikini önlemek ve cezalandırmak için önlemler alması için emir verdi.

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17 hakimden oluşan UAD'nin heyetinin ezici çoğunluğu, Güney Afrika'nın taleplerinin çoğunu kapsadığı bir "ihtiyati tedbir" kararı vermekle birlikte İsrail'in Gazze saldırısına son vermeye hükmetmedi. 

(AEK)

uluslararası adalet divanı Güney Afrika Gazze Şeridi soykırım ihtiyati tedbir
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