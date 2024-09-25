Güney Afrika: Birilerine apartheid yapılırken oturup izlemeyeceğiz

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinde konuştu.

Ülkesinin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açtığı soykırım davasına verilen uluslararası desteği memnuniyetle karşılayan Ramaphosa, "Tek kalıcı çözüm, İsrail ile yan yana var olacak ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır" dedi.

“Konsey çağ dışı ve dışlayıcı”

Ramaphosa, Güney Afrika'nın 1990'larda sona eren apartheid’e karşı onlarca yıl süren mücadelesini hatırlatarak, "Birilerine karşı apartheid yapılırken sessizce oturup izlemeyeceğiz" diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı reformlar yapılması çağrısında bulunan Ramaphosa, "Konsey, 5 ülkeden oluşan özel bir kulüp olmaya devam edemez" dedi.

Ramaphosa, Konseyin mevcut yapısını "çağ dışı ve dışlayıcı" olarak nitelendirdi, Afrika ve diğer bölgelerin de Konseyin karar alma sürecine dahil edilmesini talep etti.

UAD: İsrail, Gazze'de işgalci güç Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, 19 Temmuz'daki halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıklamış, işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirmişti. İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda bulunduğunu belirten UAD, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu ortaya koymuştu. UAD, ayrıca İsrail'in, Filistin topraklarındaki işgaline en kısa sürede son vermesi gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla yükümlü olduğunu kaydetmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)