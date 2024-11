Türkiye, Ermenistan’dan gelen Kanadalı gazeteciyi ülkeye almadı

Neil Hauer, Kanadalı bir gazeteci. Rusya, Ukrayna ve Kafkaslar üzerine uzmanlaştı. CNN, Al Jazeera, The Atlantic, New York Magazine, The Guardian gibi dünyaca bilinen gazetelere haber yapıyor. Bir süredir de Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yaşıyor. Son dönemde odağı ise Güney Kafkasya'ya.

Hauer, 23 Kasım Cumartesi günü Türkiye’ye gelmek istedi. Amacı Mardin’i görmekti. Vizesi vardı. Ancak Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldiğinde ülkeye alınmadı.

Pasaport polisi Hauer’e 'kara listede’ olduğuna dair bilgi verdi. Daha sonra kendisine “Türkiye’ye giriş yasağı bulunduğuna” dair bir belge verildi. Türkiye’ye girişinin neden yasaklandığına dair bir açıklama ise yapılmadı.

Havalimanında gözetim altında 16 saat geçiren Hauer, Pegasus’un tarifeli uçağıyla Erivan’a geri gönderildi.

Neil Hauer'nin 16 saat boyunca tutulduğu yer

Geçtiğimiz hafta Azerbaycan'daki COP29 iklim konferansına ilişkin birçok eleştirel metin kaleme alan Hauer'e göre Türkiye'ye alınmamasının iki nedeni olabilir:

Cumartesi sabahı 7.00 gibi Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldim. Pasaport polisi tarafından durduruldum ve başka bir masaya götürüldüm. Burada sınır kontrol görevlilerinden biri bana 'Adınız kara listede ve Türkiye'ye girmenize izin verilmiyor' dedi. Bana neden bu listede olduğuma dair herhangi bir bilgi veremediler. Türkiye'ye girişi reddedilen diğer kişilerin kaldığı odaya götürüldüm. Girişlerine izin verilmeyen yaklaşık bir düzine kişiyle birlikte Erivan’a olan bir sonraki uçuşa kadar burada bekletildim. Gece 23.00’a geldiğim ülkeye geri gönderildim. Türkiye'yi en son 2022 yazında ziyaret etmiştim ve hiçbir sorun yaşamamıştım. Bir gazeteci olarak Türkiye hakkında yapmıyorum bile. Kara listeye alınmamla ilgili aklıma gelen sadece iki seçenek var. Ya Azerbaycan'ın isteği üzerine listeye alındım ya da Twitter'da zaman zaman Ermeni Soykırımı ile ilgili yaptığım paylaşımlar buna neden oldu.

Hauer, bir daha Türkiye'ye gelmek istemediğini belirtse de giriş yasağına itiraz edecek. Ancak Türkiye ve Ermenistan arasında diplomatik ilişkiler elçilik ya da konsolosluk seviyesinde değil. Bu nedenle Hauser’in Gürcistan’a gitmesi gerekiyor.

Neil Hauer'e verilen belge

(HA)