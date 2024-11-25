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Yayın Tarihi: 25 Kasım 2024 11:34
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2024 14:06
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Türkiye, Ermenistan’dan gelen Kanadalı gazeteciyi ülkeye almadı

CNN, Al Jazeera, The Atlantic, The Guardian gibi gazetelere haber geçen Neil Hauer, Erivan’a geri gönderildi. Gazeteciye göre Türkiye’ye alınmama nedenin arkasında iki seçenek olabilir: Azerbaycan'ın isteği ya da Ermeni Soykırımı ile ilgili paylaşımları.

Hikmet Adal

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Hikmet Adal

Hikmet Adal

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Görseli Büyüt
Türkiye, Ermenistan’dan gelen Kanadalı gazeteciyi ülkeye almadı

Neil Hauer, Kanadalı bir gazeteci. Rusya, Ukrayna ve Kafkaslar üzerine uzmanlaştı. CNN, Al Jazeera, The Atlantic, New York Magazine, The Guardian gibi dünyaca bilinen gazetelere haber yapıyor. Bir süredir de Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yaşıyor. Son dönemde odağı ise Güney Kafkasya'ya.

Hauer, 23 Kasım Cumartesi günü Türkiye’ye gelmek istedi. Amacı Mardin’i görmekti. Vizesi vardı. Ancak Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldiğinde ülkeye alınmadı.

Pasaport polisi Hauer’e 'kara listede’ olduğuna dair bilgi verdi. Daha sonra kendisine “Türkiye’ye giriş yasağı bulunduğuna” dair bir belge verildi. Türkiye’ye girişinin neden yasaklandığına dair bir açıklama ise yapılmadı.

Havalimanında gözetim altında 16 saat geçiren Hauer, Pegasus’un tarifeli uçağıyla Erivan’a geri gönderildi.

Neil Hauer'nin 16 saat boyunca tutulduğu yer

Geçtiğimiz hafta Azerbaycan'daki COP29 iklim konferansına ilişkin birçok eleştirel metin kaleme alan Hauer'e göre Türkiye'ye alınmamasının iki nedeni olabilir:

Cumartesi sabahı 7.00 gibi Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldim. Pasaport polisi tarafından durduruldum ve başka bir masaya götürüldüm. Burada sınır kontrol görevlilerinden biri bana 'Adınız kara listede ve Türkiye'ye girmenize izin verilmiyor' dedi.

Bana neden bu listede olduğuma dair herhangi bir bilgi veremediler. Türkiye'ye girişi reddedilen diğer kişilerin kaldığı odaya götürüldüm. Girişlerine izin verilmeyen yaklaşık bir düzine kişiyle birlikte Erivan’a olan bir sonraki uçuşa kadar burada bekletildim. Gece 23.00’a geldiğim ülkeye geri gönderildim.

Türkiye'yi en son 2022 yazında ziyaret etmiştim ve hiçbir sorun yaşamamıştım. Bir gazeteci olarak Türkiye hakkında yapmıyorum bile. Kara listeye alınmamla ilgili aklıma gelen sadece iki seçenek var.

Ya Azerbaycan'ın isteği üzerine listeye alındım ya da Twitter'da zaman zaman Ermeni Soykırımı ile ilgili yaptığım paylaşımlar buna neden oldu.

Hauer, bir daha Türkiye'ye gelmek istemediğini belirtse de giriş yasağına itiraz edecek. Ancak Türkiye ve Ermenistan arasında diplomatik ilişkiler elçilik ya da konsolosluk seviyesinde değil. Bu nedenle Hauser’in Gürcistan’a gitmesi gerekiyor.

Neil Hauer'e verilen belge

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Neil Hauer
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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