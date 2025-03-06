Kobanî Davası’nın itirafçısı şikayetçi oldu, gazeteciye dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobanî Davası’nda tanık olarak dinlenen Sami Baran’ın şikayeti üzerine Mezopotamya Ajansı (MA) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever’e dava açtı.

Yurtseveri “muhbirin adını açıklamakla (TMK 6/3) suçlayan savcılık, gazetecinin ajansın 2021 ve 2022’de geçtiği “Kobane iddianamesinde çelişen tanık beyanları”, ''Kobane Davası'nda itirafçılar dinlenecek'' ile ''Ankara-Kobane Davası'nda mahkeme heyeti, itirafçı Sami Baran ve Kerem Gökalp'in haftaya dinlenmesine karar verdi” başlıklı haberler nedeniyle yargılanmasını istedi.

Sami Baran’ın PKK üyesi olduğunu, 2019’da teslim olduğunu, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgüte ilişkin bilgiler verdiğini kaydetti. Ankara 22.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Kobanî Davası’nda da tanık sıfatıyla duruşmalara katıldığını aktardı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Yurtsever, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası istemiyle yargılanacak.

Sami Baran davada açık tanıktı

Kamuoyunda "Kobanî" veya "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen, 2014’te yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili 18'i tutuklu olmak üzere toplam 108 kişinin yargılandığı davada mahkeme kararını 16 Mayıs 2024’te açıkladı.

HDP'nin eski eş genel başkanlarının da aralarında olduğu 24 kişiye ağır hapis cezaları verdi. Aralarında Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu 12 kişi beraat etti. Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayla Akat, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli hapiste kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Sami Baran dosyada ilk önce şüpheliydi. Daha sonra tanık sıfatıyla davaya müdahil oldu. Mahkemedeki ifadesinde üç dönem HDP’nin Parti Meclisinde (PM) yer aldığını söyledi. İddianamede adı geçenlerin hemen hemen hepsini tanıdığını iddia etti.

Sanıkların “Kürt ve Türk halkını karşı karşıya getirmek ve birbirine kırdırtmak için ellerinden geleni yaptığını” savundu. Ancak Baran mahkemede sanıkları tanımadı. Mahkeme başkanının, “Sanıkların örgütle bağı var mı?” sorusuna “Bilmiyorum” yanıtını verdi.

Ayrıca Baran'ın emniyette ifade verirken yanında avukatının olmadığı anlaşıldı. Selahattin Demirtaş da Baran için “Hür iradesiyle kumpasa alet oldu” dedi.

KOBANÎ DAVASI “Önce şüpheli sonra tanık yapıldılar”

(HA)