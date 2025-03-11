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Yayın Tarihi: 11 Mart 2025 11:21
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2025 12:30
2 dk Okuma

Evrim Deniz, çevrimiçi şiddete karşı suç duyurusunda bulundu

8 Mart'ta çektiği fotoğraf nedeniyle sosyal medyada hedef gösterilerek, cinsiyetçi ve ırkçı saldırılara maruz kalan bianet Muhabiri Evrim Deniz, avukatları aracılıyla savcılığa şikayet dilekçesi verdi. X'teki 39 anonim hesabın kimlik bilgilerinin tespitini istedi.

Hikmet Adal
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Hikmet Adal

Hikmet Adal
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Görseli Büyüt
Evrim Deniz, çevrimiçi şiddete karşı suç duyurusunda bulundu

bianet Diyarbakır Muhabiri Evrim Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde LGBTİ+’lara yönelik  ayrımcılık, şiddet ve tacize karşı yazılan döviz fotoğrafı nedeniyle sosyal medyada çevrimiçi şiddete uğramasının ardından suç duyurusunda bulundu.

Avukatları Okan Altekin, Cansel Talay ile birlikte Diyarbakır Adliyesine giden Deniz’e DİSK Basın-İş Diyarbakır Temsilcisi Hakkı Boltan eşlik etti.

Deniz’in avukatları 39 kişi hakkında hakaret (TCK 125), tehdit (TCK 106) ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama (TCK 216) suçlaması yöneltti.

Avukatlar savcılığa Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) aracılığıyla sundukları dilekçede kullanıcı adı verilen 39 kişinin gerçek kimliklerinin tespit edilmesini istedi.

Avukatlar ayrıca şüphelilerin hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarının ekran görüntülerini kanıt olarak sundu. Dilekçede şunları kaydetti:

“Mesaj ve yorumların toplu gerçekleşen sosyal medya linçinin bir parçası olması ve yoğun olarak nefret söylemi üretilmiş olmasıyla müvekkil hedef gösterilmiştir. Suçun ağırlığı, müştekinin kadın gazeteci olması göz önüne alındığında artmaktadır.

Nitekim hem ifade özgürlüğü hem de haber alma hakkına yönelik saldırı gerçekleşmiştir. Her ne kadar kullanıcıların bir kısmı anonim olarak hesaplarını kullanıyor olsa da, profil fotoğraflarının kendilerine ait olduğu ve buradan tespit edilebilmelerinin mümkün olduğunu, bu durumun soruşturma kapsamında engel teşkil etmemesi adına X platformunun Türkiye'de merkezinin bulunması sebebiyle IP adreslerinin tespitinin yapılabildiğini hatırlatırız.

Hakaret, tehdit ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarının unsurlarının oluştuğu açıktır. Bu nedenle gerekli araştırmanın yapılarak şüphelilerin cezalandırılmasını talep ederiz.”

bianet Muhabiri Evrim Deniz'e yönelik tehdide tepki sürüyor
bianet Muhabiri Evrim Deniz'e yönelik tehdide tepki sürüyor
9 Mart 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Evrim Deniz çevrimiçi şiddet
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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