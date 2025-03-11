Evrim Deniz, çevrimiçi şiddete karşı suç duyurusunda bulundu

bianet Diyarbakır Muhabiri Evrim Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık, şiddet ve tacize karşı yazılan döviz fotoğrafı nedeniyle sosyal medyada çevrimiçi şiddete uğramasının ardından suç duyurusunda bulundu.

Avukatları Okan Altekin, Cansel Talay ile birlikte Diyarbakır Adliyesine giden Deniz’e DİSK Basın-İş Diyarbakır Temsilcisi Hakkı Boltan eşlik etti.

Deniz’in avukatları 39 kişi hakkında hakaret (TCK 125), tehdit (TCK 106) ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama (TCK 216) suçlaması yöneltti.

Avukatlar savcılığa Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) aracılığıyla sundukları dilekçede kullanıcı adı verilen 39 kişinin gerçek kimliklerinin tespit edilmesini istedi.

Avukatlar ayrıca şüphelilerin hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarının ekran görüntülerini kanıt olarak sundu. Dilekçede şunları kaydetti:

“Mesaj ve yorumların toplu gerçekleşen sosyal medya linçinin bir parçası olması ve yoğun olarak nefret söylemi üretilmiş olmasıyla müvekkil hedef gösterilmiştir. Suçun ağırlığı, müştekinin kadın gazeteci olması göz önüne alındığında artmaktadır.

Nitekim hem ifade özgürlüğü hem de haber alma hakkına yönelik saldırı gerçekleşmiştir. Her ne kadar kullanıcıların bir kısmı anonim olarak hesaplarını kullanıyor olsa da, profil fotoğraflarının kendilerine ait olduğu ve buradan tespit edilebilmelerinin mümkün olduğunu, bu durumun soruşturma kapsamında engel teşkil etmemesi adına X platformunun Türkiye'de merkezinin bulunması sebebiyle IP adreslerinin tespitinin yapılabildiğini hatırlatırız.

Hakaret, tehdit ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarının unsurlarının oluştuğu açıktır. Bu nedenle gerekli araştırmanın yapılarak şüphelilerin cezalandırılmasını talep ederiz.”

bianet Muhabiri Evrim Deniz'e yönelik tehdide tepki sürüyor

(HA)