Emniyet, 13 bin kameralık yüz tanıma sistemi alımı için ihale açtı

Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı geniş kapsamlı bir yüz tanıma sistemi kurulumu için malzeme alımı için ihaleye çıktı.

İhale ilanı, Ekrem İmamoğlu’nun gözlatına alınmasına yönelik Türkiye çapında başlayan protestoların bir gün öncesinde, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlandı.

Emniyet ihale kapsamında, 13 bin yüz tanıma sistemi kamerası, 2 bin 500 kamera montaj aparatı ve 2 bin 500 saha ağ anahtarı temin edecek.

İhale, 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00’de yapılacak. İhale dosyasında yaklaşık maliyet ya da öngörülen toplam ihale bedelini belirtmedi. Teklif iş kalemlerinin adetleri ve birim fiyat esasına göre teklif alınacak. Teklif bedeli, birim fiyatlar çarpılarak hesaplanacak.

Katılımcılar, tekliflerini yalnızca EKAP üzerinden elektronik ortamda sunabilecek. Fiziksel teklif gönderimi kabul edilmeyecek. İhale açık usulle yapılacak ve tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden firmalara yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanacak.

Yüz tanıma sistemleri hukuki açıdan tartışmalı

Yüz tanıma teknolojisi, güvenlikten bankacılığa birçok alanda kullanılıyor ancak bireylerin özel hayatına dair ciddi tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Sistemler, kişilerin yüz görüntüsünü biyometrik veri olarak işlerken, Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa’daki Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında “özel nitelikli kişisel veri” sayılıyor.

Kanuna göre, bu tür verilerin işlenmesi ancak belirli yasal şartlara ve açık rızaya bağlı olarak mümkün.

Ayrıca, verilerin güvenli biçimde işlenmesi için sıkı teknik ve idari önlemlerin alınması gerekiyor. Aksi halde veri ihlali riski doğabiliyor.

Emniyet’in veya kamu kurumlarının bu teknolojiyi yaygın biçimde kullanması, şeffaflık eksikliği, kişilerin bilgilendirilmemesi ve sürekli gözetim algısı nedeniyle eleştiriliyor.

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(HA)