ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.03.2026 17:30 4 Mart 2026 17:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.03.2026 17:45 4 Mart 2026 17:45
Okuma Okuma:  3 dakika

Öcalan: Benim statüm aynı zamanda Kürtlerin statüsü

Ömer Öcalan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “Elbette ki benim statüm önemlidir. Bunun açıklığa kavuşması gerekiyor” dediğini aktardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Öcalan: Benim statüm aynı zamanda Kürtlerin statüsü

DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, 26 Şubat’ta İmralı Cezaevi’nde amcası Mehmet Öcalan’la birlikte PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Şubat’taki grup toplantısında "Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?" diye sormuştu.

Öcalan'dan rapor yorumu: Kimse rehavete kapılmasın, mücadele şimdi başlıyor
Öcalan'dan rapor yorumu: Kimse rehavete kapılmasın, mücadele şimdi başlıyor
2 Mart 2026

Statü açıklaması

Ömer Öcalan’a göre, PKK lideri, görüşmede statü tartışmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Mezopotamya Ajansı‘nın aktardığına göre Ömer Öcalan şunları dedi:

"Başkan (Öcalan’dan bahsediyor) ‘Umut hakkı önemlidir. Meclis’te de benim statüm meselesi konuşuldu. Elbette ki benim statüm önemlidir. Bunun açıklığa kavuşması gerekiyor. Benim statüm aynı zamanda Kürtlerin statüsüdür’ dedi.

"Benim çıkışım halkın çıkışıdır"

"O esnada kardeşim Mehmet Öcalan araya girdi: ‘Halkımız artık sizin buradan çıkmanızı ve daha özgür koşullarda olmanızı istiyor’ dedi. Başkan o esnada ‘Benim buradan çıkışım halkın çıkışıdır. Halkın çıkışı benim çıkışımdır’ dedi.

"Bu noktada yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ve sadece kendi meselesine dair değil, umut hakkına da defalarca vurgu yaptı.

"Kürt dili önemlidir"

Ömer Öcalan şöyle devam etti:

"Başkan ‘Kürt dili önemlidir’ dedi. Başkan ‘Zihin parçalanmışsa dil de parçalanmıştır. Sizin siyasi gücünüz yoksa kültürel gücünüz de olmaz. Sizin örgütlü gücünüz yoksa dili de ayaklar üzerinde tutamazsınız’ dedi.

"Bizim önce zihinsel ve siyasal gücü daha aktif,  daha güçlü hale getirmeliyiz ki kültürel anlamda, kimliksel anlamda o kendi değerlerimizi koruyabilmeliyiz. Dilimize sahip çıkabilmeliyiz, Kürtçeyi daha aktif hale getirmeliyiz.

"Hatta orada Kürtçe konuşunca ’27 yıldır buradayız. 30 yıldır kimseyle doğru dürüst konuşmuyorum. Benim Kürtçem sizin Kürtçenizden iyidir’ dedi."

Öcalan’ın statüsü tartışması

Bahçeli, 24 Şubat’ta partisinin grup toplantısında şöyle dedi:

"Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?

Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır. Bunun çözümü nasıl olacaktır? ‘Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?

Samimiyetle bu tartışmanın yapılarak makul, akla ve vicdana müzahir sonucuna kısa sürede ulaşılmalıdır."

DEM Parti hukuki güvence istedi

Aynı gün Bahçeli’den sonra konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Öcalan için ‘statü’ istedi:

"Kalıcı bir barış için sayın Öcalan’ın statüsü yasal bir düzenlemeyle tanınmalı ve hukuki güvence altına alınmalıdır. Bu süreç sözde kalmamalı, TBMM çatısı altında yasal düzenlemeler hızlıca yapılmalı."

"İmralı bakanlığımızca işletiliyor"

Konu bir gün sonra bir gazeteci tarafından Erdoğan’a soruldu. Cumhurbaşkanı, soru üzerine gazeteciye "Ne açığı?" diye sordu.

Bunun üzerine gazeteci sorusunu "İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacak’ dedi sayın Bahçeli. Ne söylemek istersiniz?" diye tekrarladı.

Cumhurbaşkanı şöyle yanıt verdi: "İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Ömer Öcalan Abdullah Öcalan İmralı Cezaevi bahçeli barış ve demokratik toplum süreci çözüm süreci
ilgili haberler
Öcalan'dan rapor yorumu: Kimse rehavete kapılmasın, mücadele şimdi başlıyor
2 Mart 2026
/haber/ocalan-dan-rapor-yorumu-kimse-rehavete-kapilmasin-mucadele-simdi-basliyor-317256
Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat mesajını gazeteler nasıl gördü?
28 Şubat 2026
/haber/abdullah-ocalanin-27-subat-mesajini-gazeteler-nasil-gordu-317191
BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM ÇAĞRISI BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ
Abdullah Öcalan’ın yeni mesajının tam metni
27 Şubat 2026
/haber/abdullah-ocalanin-yeni-mesajinin-tam-metni-317145
Sancar: Öcalan, 'bu entegrasyona giriş toplantısıdır' diye söze başladı
17 Şubat 2026
/haber/sancar-ocalan-bu-entegrasyona-giris-toplantisidir-diye-soze-basladi-316810
Öcalan: Ben ne mesihim ne de hortlak
8 Şubat 2026
/haber/ocalan-ben-ne-mesihim-ne-de-hortlak-316466
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Öcalan'dan rapor yorumu: Kimse rehavete kapılmasın, mücadele şimdi başlıyor
2 Mart 2026
/haber/ocalan-dan-rapor-yorumu-kimse-rehavete-kapilmasin-mucadele-simdi-basliyor-317256
Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat mesajını gazeteler nasıl gördü?
28 Şubat 2026
/haber/abdullah-ocalanin-27-subat-mesajini-gazeteler-nasil-gordu-317191
BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM ÇAĞRISI BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ
Abdullah Öcalan’ın yeni mesajının tam metni
27 Şubat 2026
/haber/abdullah-ocalanin-yeni-mesajinin-tam-metni-317145
Sancar: Öcalan, 'bu entegrasyona giriş toplantısıdır' diye söze başladı
17 Şubat 2026
/haber/sancar-ocalan-bu-entegrasyona-giris-toplantisidir-diye-soze-basladi-316810
Öcalan: Ben ne mesihim ne de hortlak
8 Şubat 2026
/haber/ocalan-ben-ne-mesihim-ne-de-hortlak-316466
Sayfa Başına Git