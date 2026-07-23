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YT: Yayın Tarihi: 23.07.2026 09:53 23 Temmuz 2026 09:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.07.2026 10:08 23 Temmuz 2026 10:08
Okuma Okuma:  1 dakika

Sezai Temelli: Öcalan’ın koşullarının iyileştirilmesi için bir düzenleme olacak

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli Meclis’e gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilikin açıklama yaptı. Üç ‘kritik meselenin’ görüşüldüğü belirten Temelli, “Öcalan’ın statüsü, örgüt yöneticilerinin durumu ve kimlerin ülkeye dönebileceği kapsamına ilişkin müzakere sürüyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sezai Temelli: Öcalan’ın koşullarının iyileştirilmesi için bir düzenleme olacak
Fotoğraf: Arşiv
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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, çözüm sürecinde gelinen son aşamayı ve çerçeve yasaya ilişkin açıklama yaptı.

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İlke Tv'de konuşan Temelli, "“Mesele sadece bir silah bırakma değil. Ve burada da tabii ki önemli gelişmeler bekliyoruz. İktidar aktörlerinden, yöneticilerinden anladığımız, Numan Bey’den anladığımız bu konuda bir düzenleme olacak. Bunu biliyoruz” dedi.

‘Kademeli geçiş olacağını anlıyoruz’

İkinci önemli başlığın “silah bırakma meselesi” olduğunu kaydeden Temelli şöyle devam etti:

“Şimdi örgüt mensuplarının tabii ki silah bırakmaya bağlı olarak bu katılım süreçlerinin de bir kademeli olarak düzenlenmesi söz konusu. Hem silah bırakanların hem de bugüne kadar hem cezaevinde olan hem de sürgünde olan hem de henüz yargılanması devam eden, iltisak meselesine kadar genişleyen yüz binlerce belki de milyonu aşan dosyaların söz konusu olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bunların ele alınıp değerlendireceği ve bu yeni döneme geçişinin sağlanabileceği bir prosedür söz konusu olacak. Burada bir kademeli geçiş olacağını anlıyoruz. Bunun düzenlenmesi önemli. Tabi bu düzenleme beraberinde birçok yasada değişikliği de gerekli kılıyor. İşte o birçok yasadaki değişikliğin yapılabilmesi için bu başlangıç yasası.”

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
sezai temelli çözüm süreci barış ve demokratik toplum çağrısı Abdullah Öcalan çerçeve yasa
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