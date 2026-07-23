Sezai Temelli: Öcalan’ın koşullarının iyileştirilmesi için bir düzenleme olacak

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, çözüm sürecinde gelinen son aşamayı ve çerçeve yasaya ilişkin açıklama yaptı.

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İlke Tv'de konuşan Temelli, "“Mesele sadece bir silah bırakma değil. Ve burada da tabii ki önemli gelişmeler bekliyoruz. İktidar aktörlerinden, yöneticilerinden anladığımız, Numan Bey’den anladığımız bu konuda bir düzenleme olacak. Bunu biliyoruz” dedi.

‘Kademeli geçiş olacağını anlıyoruz’

İkinci önemli başlığın “silah bırakma meselesi” olduğunu kaydeden Temelli şöyle devam etti:

“Şimdi örgüt mensuplarının tabii ki silah bırakmaya bağlı olarak bu katılım süreçlerinin de bir kademeli olarak düzenlenmesi söz konusu. Hem silah bırakanların hem de bugüne kadar hem cezaevinde olan hem de sürgünde olan hem de henüz yargılanması devam eden, iltisak meselesine kadar genişleyen yüz binlerce belki de milyonu aşan dosyaların söz konusu olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bunların ele alınıp değerlendireceği ve bu yeni döneme geçişinin sağlanabileceği bir prosedür söz konusu olacak. Burada bir kademeli geçiş olacağını anlıyoruz. Bunun düzenlenmesi önemli. Tabi bu düzenleme beraberinde birçok yasada değişikliği de gerekli kılıyor. İşte o birçok yasadaki değişikliğin yapılabilmesi için bu başlangıç yasası.”

(FY)