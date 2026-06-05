TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 05.06.2026 16:36 5 Hezîran 2026 16:36
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.06.2026 16:38 5 Hezîran 2026 16:38
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li gorî TUÎKê enflasyon ji sedî 32 e û li gorî ENAGê jî ji sedî 53 e

Li gorî ENAGê enflasyona mehane ji sedî 2,26 zêde bûye ê û enflasyona salane jî bûye ji sedî 53,13. Li gorî TUÎKê jî enflasyona mehane ji sedî 1,71 e û enflasyona salane jî bûye ji sedî 32,61.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li gorî TUÎKê enflasyon ji sedî 32 e û li gorî ENAGê jî ji sedî 53 e

Saziya Îstatîstîkan ya Tirkiyeyê(TUIK) û Koma Lêkolînên Enflasyonê (ENAG) daneyên enflasyona meha Gulanê aşkere kirin.

Li gorî TUİKê enflasyona meha Gulanê bi rêjeya ji sedî 1,71 zêde bûye û salane gihîştiye ji sedî 32,61ê.

Her weha li gorî ENAGê jî, rêjeya enflasyona meha Gulanê ji sedî 2,16 ye û ya salane gihîştiye ji sedî 53,13an.

Di navbera amarên her du saziyan de ferqeke zêde heye. Bi eşkerekirina enflasyona Gulanê re dê kirêyên xanî û dikanan jî werin nûjenkirin û zêdekirin.

Li gorî daneyên enflasyona TUÎKê yên 12 mehên dawî, dê kirêyên xanî û dikanan di meha Hezîranê de ji sedî 32,24 werin zêdekirin.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Krîza aborî tuik enag enflasyon
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê