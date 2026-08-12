TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 12.08.2026 13:26 12 Tebax 2026 13:26
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.08.2026 13:31 12 Tebax 2026 13:31
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Trump piştrast kir ku ew ji ber gefê bi balafireke cuda ji Tirkiyeyê derketiye

Serokê DYAyê Donald Trump got ku ew di pêvajoya dan û standinê de bi Îranê bawer nake. Trump piştrast kir ku piştî Lûtkeya NATOyê ew ji ber gefa ewlehiyê bi balafireke cuda ji Tirkiyeyê derketiye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Trump piştrast kir ku ew ji ber gefê bi balafireke cuda ji Tirkiyeyê derketiye
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) Donald Trump dema ku ji Ohioyê vedigeriya Washingtonê bersiv da pirsên rojnamegeran ên li ser rojevê. Trump piştrast kir ku meha borî dema piştî Lûtkeya NATOyê ji Tirkiyeyê derdiket balafira xwe ji ber “ewlehiyê” guhertiye.

Hatibû îdiakirin ku Saziya Ewlehiya Taybet ji ber "dilgiraniyên ewlehiyê" xwestiye ku Donald Trump balafireke din bi kar bîne.

"Gelek gef li min tên xwarin"

Trump li ser vê mijarê destnîşan kir û got:

"Ev yek bi temamî bi Saziya Ewlehiya Taybet ve girêdayî ye. Ew çi bibêjin ez li gorî wê dikim. Loma ez li gorî rênimayên Saziya Ewlehiya Taybet û artêşê tevgeriyam. Wan ji min xwest ku ez bi balafireke cuda herim ku ew jî ji bo ewlehiyê vebijêrkek bû."

"Wan xwest ez vê bikim, min jî kir. Ew çi bibêjin ez wê dikim. Bi baweriya min gefek hebû. Min li ser vê mijarê zêde pirs nekirin. Gelek gef li min tên xwarin."

Mijara Îranê

Donald Trump got ku ew di mijara dan û standinan de baweriya xwe bi Îranê nayîne û got, "Kesê herî dawî yê ku baweriyê bi Îranê bîne ez im. Wan her tim derew li min kirin."

Trump destnîşan kir ku Îranê di dema dan û standinan de gelek caran derew li wan kirine û got:

"Ez baweriya xwe bi Îranê nayînim. Çima hûn wekî ku ez ji wan bawer dikim diaxivin? Ez kesê herî dawî me ku baweriyê bi Îranê bînim. Wan her tim derew li min kirine. Niha li ser Tengava Hurmizê kontrola me ya tam heye. Kontrol ne di destê wan de ye, kontrola tam di destê me de ye. Ew der ya me ye."

(FY/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
trump gef Lûtkeya NATOyê Îran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê