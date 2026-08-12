Trump piştrast kir ku ew ji ber gefê bi balafireke cuda ji Tirkiyeyê derketiye
Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) Donald Trump dema ku ji Ohioyê vedigeriya Washingtonê bersiv da pirsên rojnamegeran ên li ser rojevê. Trump piştrast kir ku meha borî dema piştî Lûtkeya NATOyê ji Tirkiyeyê derdiket balafira xwe ji ber “ewlehiyê” guhertiye.
Hatibû îdiakirin ku Saziya Ewlehiya Taybet ji ber "dilgiraniyên ewlehiyê" xwestiye ku Donald Trump balafireke din bi kar bîne.
"Gelek gef li min tên xwarin"
Trump li ser vê mijarê destnîşan kir û got:
"Ev yek bi temamî bi Saziya Ewlehiya Taybet ve girêdayî ye. Ew çi bibêjin ez li gorî wê dikim. Loma ez li gorî rênimayên Saziya Ewlehiya Taybet û artêşê tevgeriyam. Wan ji min xwest ku ez bi balafireke cuda herim ku ew jî ji bo ewlehiyê vebijêrkek bû."
"Wan xwest ez vê bikim, min jî kir. Ew çi bibêjin ez wê dikim. Bi baweriya min gefek hebû. Min li ser vê mijarê zêde pirs nekirin. Gelek gef li min tên xwarin."
Mijara Îranê
Donald Trump got ku ew di mijara dan û standinan de baweriya xwe bi Îranê nayîne û got, "Kesê herî dawî yê ku baweriyê bi Îranê bîne ez im. Wan her tim derew li min kirin."
Trump destnîşan kir ku Îranê di dema dan û standinan de gelek caran derew li wan kirine û got:
"Ez baweriya xwe bi Îranê nayînim. Çima hûn wekî ku ez ji wan bawer dikim diaxivin? Ez kesê herî dawî me ku baweriyê bi Îranê bînim. Wan her tim derew li min kirine. Niha li ser Tengava Hurmizê kontrola me ya tam heye. Kontrol ne di destê wan de ye, kontrola tam di destê me de ye. Ew der ya me ye."
(FY/AY)