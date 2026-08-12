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YT: Yayın Tarihi: 12.08.2026 08:06 12 Ağustos 2026 08:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.08.2026 08:14 12 Ağustos 2026 08:14
Okuma Okuma:  2 dakika

Trump Türkiye’den ayrılırken uçağını değiştirmiş: "Bir tehdit vardı"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a müzakere sürecinde güvenmediğini söyledi. Trump, NATO Zirvesi’nin ardından Türkiye’den ayrılırken güvenlik tehdidi nedeniyle farklı bir uçak kullandığını da doğruladı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Trump Türkiye’den ayrılırken uçağını değiştirmiş: "Bir tehdit vardı"
Fotoğraf: AA
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Trump, Ohio'dan Washington'a dönüşünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump geçen ay NATO Zirvesi’nin ardından Türkiye’den ayrılırken “güvenlik endişeleri” nedeniyle farklı bir uçak kullandığını doğruladı.

Gizli Servis ve ordunun yönlendirmesine uyduğunu belirten Trump, “Sanırım bir tehdit vardı. Bu konuda pek fazla soru sormadım. Çok fazla tehdit alıyorum” dedi.

"Çok fazla tehdit alıyorum"

Trump, konuyla ilgili bir soruya, "Bu tamamen Gizli Servis'e bağlı. Ben sadece onlar ne diyorsa ona uyarım. Dolayısıyla Gizli Servis ve ordunun yönlendirmesine uyarım. Benden farklı bir uçakla gitmemi istediler, o da güvenlik açısından eşdeğer bir seçenekti" yanıtını verdi

Kendisine birçok yerden farklı tehditlerin olduğunu ifade eden Trump, şunları söyledi:

"Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım. Ne derlerse onu yaparım. Sanırım bir tehdit vardı. Bu konuda pek fazla soru sormadım. Çok fazla tehdit alıyorum."

İran açıklaması

Öte yandan ABD Başkanı Trump, müzakereler konusunda İran'a güvenmediğini belirterek, "İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler" dedi.

Trump, İran'ın müzakereler boyunca kendilerine defalarca "yalan söylediğini" iddia ederek, bu süreçte Tahran'a güvenmediğini dile getirdi.

ABD Başkanı, "İran'a güvenmiyorum. Neden sanki İran'a güveniyormuşum gibi konuşuyorsunuz? İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler" diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD Donanması tarafından kontrol edildiğini savunan Trump, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolümüz var. Kontrol onlarda değil, tam kontrol bizde. Orası bizim."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
donald trump Nato zirvesi Türkiye uçak
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