Trump duyurdu: Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi oldu

ABD Başkanı Donald Trump, “Suriye Özel Temsilciliği” görevinin sona erdiği açıklanan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın yeni görevini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Barrack’ın “Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi” olarak atanacağını açıkladı.

Barrack’ın Ankara Büyükelçiliği görevini de sürdüreceğini belirten Trump, “Tom, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın tam desteğiyle çalışacak” ifadelerini kullandı.

Rubio’nun açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun dün (30 Mayıs) yaptığı açıklamalar sonrası Barrack’ın durumu kamuoyunda soru işaretlerine yol açmıştı.

Rubio, X hesabından yaptığı ilk paylaşımda, Barrack’ın Suriye Özel Temsilcisi olarak “paha biçilmez” bir rol oynadığını belirterek, “Bu görevi sona ererken, uzmanlığı, ilişkileri ve ‘Önce Amerika’ gündemine dair anlayışıyla hem Suriye hem de Irak’ta Trump yönetimi için önde gelen bir rol oynamaya ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında Rubio, “Büyükelçi Tom Barrack, Suriye konusunda merkezi bir muhatap ve Irak konusunda da kilit bir güvenilir isim olmuştur ve olmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Barrack’ın yalnızca Türkiye Büyükelçisi olmadığını, aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın Suriye hükümetiyle stratejik işbirliğini ilerleten önemli bir ismi olduğunu vurgulayan Rubio, Barrack’ın Irak’taki yeni hükümetle yürütülecek çalışmalarda da hayati rol oynamayı sürdüreceğini belirtti.

Rubio, Barrack’ın Trump ekibinin “vazgeçilmez bir üyesi” olduğunu kaydederek, “Kendisine tam güvenim var ve Dışişleri Bakanlığının tam desteğiyle çalışıyor. Bu çalışmaya liderlik etme istekliliğinin devam etmesi Amerikan halkına büyük fayda sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.