ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 31.05.2026 17:30 31 Mayıs 2026 17:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.05.2026 18:12 31 Mayıs 2026 18:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Trump duyurdu: Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi oldu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun “Barrack’ın Suriye Özel Temsilciliği görevi sona erdi” açıklaması, kamuoyunda soru işaretlerine yol açmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Trump duyurdu: Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi oldu
Fotoğraf: ABD Dışişleri Bakanlığı

ABD Başkanı Donald Trump, “Suriye Özel Temsilciliği” görevinin sona erdiği açıklanan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın yeni görevini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Barrack’ın “Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi” olarak atanacağını açıkladı.

Barrack’ın Ankara Büyükelçiliği görevini de sürdüreceğini belirten Trump, “Tom, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın tam desteğiyle çalışacak” ifadelerini kullandı.

Tom Barrack kimdir?
Tom Barrack kimdir?
30 Nisan 2025

Rubio’nun açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun dün (30 Mayıs) yaptığı açıklamalar sonrası Barrack’ın durumu kamuoyunda soru işaretlerine yol açmıştı.

Rubio, X hesabından yaptığı ilk paylaşımda, Barrack’ın Suriye Özel Temsilcisi olarak “paha biçilmez” bir rol oynadığını belirterek, “Bu görevi sona ererken, uzmanlığı, ilişkileri ve ‘Önce Amerika’ gündemine dair anlayışıyla hem Suriye hem de Irak’ta Trump yönetimi için önde gelen bir rol oynamaya ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında Rubio, “Büyükelçi Tom Barrack, Suriye konusunda merkezi bir muhatap ve Irak konusunda da kilit bir güvenilir isim olmuştur ve olmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Barrack’ın yalnızca Türkiye Büyükelçisi olmadığını, aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın Suriye hükümetiyle stratejik işbirliğini ilerleten önemli bir ismi olduğunu vurgulayan Rubio, Barrack’ın Irak’taki yeni hükümetle yürütülecek çalışmalarda da hayati rol oynamayı sürdüreceğini belirtti.

Rubio, Barrack’ın Trump ekibinin “vazgeçilmez bir üyesi” olduğunu kaydederek, “Kendisine tam güvenim var ve Dışişleri Bakanlığının tam desteğiyle çalışıyor. Bu çalışmaya liderlik etme istekliliğinin devam etmesi Amerikan halkına büyük fayda sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
abd tom barrack Thomas Barrack donald trump Marco Rubio abd-suriye ilişkileri
ilgili haberler
Barrack’tan SDG-Şam anlaşmasına dair açıklama: Tarihsel dönüm noktası
30 Ocak 2026
/haber/barracktan-sdg-sam-anlasmasina-dair-aciklama-tarihsel-donum-noktasi-316183
Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’la görüştü
29 Ocak 2026
/haber/hakan-fidan-abdnin-ankara-buyukelcisi-barrackla-gorustu-316155
Barrack: Eş-Şara, Kürtlerin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etti
18 Ocak 2026
/haber/barrack-es-sara-kurtlerin-suriyenin-ayrilmaz-bir-parcasi-oldugunu-teyit-etti-315736
ABD BÜYÜKELÇİSİ'NDEN 90° DÖNÜŞ
Barrack: "'Erdoğan'a meşruiyet verelim' dedik ama Türkiye'de değil ABD kamuoyu nezdinde"
25 Eylül 2025
/haber/barrack-erdogan-a-mesruiyet-verelim-dedik-ama-turkiye-de-degil-abd-kamuoyu-nezdinde-311918
ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'a Senato'dan onay
30 Nisan 2025
/haber/abd-nin-ankara-buyukelcisi-adayi-tom-barrack-a-senato-dan-onay-306971
Tom Barrack kimdir?
30 Nisan 2025
/haber/tom-barrack-kimdir-306968
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Barrack’tan SDG-Şam anlaşmasına dair açıklama: Tarihsel dönüm noktası
30 Ocak 2026
/haber/barracktan-sdg-sam-anlasmasina-dair-aciklama-tarihsel-donum-noktasi-316183
Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’la görüştü
29 Ocak 2026
/haber/hakan-fidan-abdnin-ankara-buyukelcisi-barrackla-gorustu-316155
Barrack: Eş-Şara, Kürtlerin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etti
18 Ocak 2026
/haber/barrack-es-sara-kurtlerin-suriyenin-ayrilmaz-bir-parcasi-oldugunu-teyit-etti-315736
ABD BÜYÜKELÇİSİ'NDEN 90° DÖNÜŞ
Barrack: "'Erdoğan'a meşruiyet verelim' dedik ama Türkiye'de değil ABD kamuoyu nezdinde"
25 Eylül 2025
/haber/barrack-erdogan-a-mesruiyet-verelim-dedik-ama-turkiye-de-degil-abd-kamuoyu-nezdinde-311918
ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'a Senato'dan onay
30 Nisan 2025
/haber/abd-nin-ankara-buyukelcisi-adayi-tom-barrack-a-senato-dan-onay-306971
Tom Barrack kimdir?
30 Nisan 2025
/haber/tom-barrack-kimdir-306968
Sayfa Başına Git