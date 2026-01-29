ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
29.01.2026 15:30
 29.01.2026 15:33
1 dakika

Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’la görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin Türkiye ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Suriye ve İran’daki son gelişmeler ele alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’la görüştü
Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı X hesabı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Temsilcisi Thomas Barrack ile bugün Ankara’da bir araya geldi.

Anadolu Ajansı’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ile ABD-İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik temaslar ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi yarın Türkiye’de

Görüşmenin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin yarınki (30 Ocak) Türkiye ziyareti öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Anadolu Ajansı’nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Fidan’ın mevkidaşı Erakçi ile yapacağı görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerinin bölgesel güvenlik, istikrar ve refah açısından kilit önemde olduğuna dikkat çekmesi bekleniyor.

Fidan’ın ayrıca, 2014’te tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) gibi mekanizmalar aracılığıyla ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik Türkiye’nin iradesini vurgulayacağı, ikili ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda karşılıklı çabaların artırılması gerektiğini dile getireceği ifade ediliyor.

Görüşmelerde Fidan’ın, Kürdistan Özgür Yaşam Partisi’nin (PJAK) İran’daki protestolarda oynadığı role dikkat çekerek, yaşanan gelişmelerin PJAK’ın tamamen “etkisiz hâle getirilmesinin” İran’ın güvenliği açısından da acil bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyduğunu vurgulaması öngörülüyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
hakan fidan Thomas Barrack İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Kuzey ve Doğu Suriye saldırıları 2026 2025-2026 İran protestoları PJAK SDG-Şam anlaşması
