Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Temsilcisi Thomas Barrack ile bugün Ankara’da bir araya geldi.

Anadolu Ajansı’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ile ABD-İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik temaslar ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi yarın Türkiye’de

Görüşmenin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin yarınki (30 Ocak) Türkiye ziyareti öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Anadolu Ajansı’nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Fidan’ın mevkidaşı Erakçi ile yapacağı görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerinin bölgesel güvenlik, istikrar ve refah açısından kilit önemde olduğuna dikkat çekmesi bekleniyor.

Fidan’ın ayrıca, 2014’te tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) gibi mekanizmalar aracılığıyla ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik Türkiye’nin iradesini vurgulayacağı, ikili ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda karşılıklı çabaların artırılması gerektiğini dile getireceği ifade ediliyor.

Görüşmelerde Fidan’ın, Kürdistan Özgür Yaşam Partisi’nin (PJAK) İran’daki protestolarda oynadığı role dikkat çekerek, yaşanan gelişmelerin PJAK’ın tamamen “etkisiz hâle getirilmesinin” İran’ın güvenliği açısından da acil bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyduğunu vurgulaması öngörülüyor. (TY)