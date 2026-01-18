ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 18.01.2026 20:30 18 Ocak 2026 20:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.01.2026 21:02 18 Ocak 2026 21:02
Okuma Okuma:  2 dakika

Barrack: Eş-Şara, Kürtlerin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etti

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG ile Şam arasındaki anlaşmanın, “eski hasımların ayrışma yerine ortaklığı benimsediği kritik bir dönüm noktası” olduğunu savundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Barrack: Eş-Şara, Kürtlerin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etti
*Şam'da Eş-Şara-Barrack görüşmesi, 18 Ocak 2026. (Fotoğraf: Suriye Cumhurbaşkanlığı)

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması
SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması
18 Ocak 2026

Barrack, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’yi “iki büyük Suriyeli lider” olarak tanımladı.

Anlaşmanın “kritik bir dönüm noktası” olduğunu savunan Barrack’ın paylaşımı şöyle:

Amerika Birleşik Devletleri, bugün varılan ateşkes anlaşmasına ulaşılması yönünde sergiledikleri yapıcı çabalar nedeniyle Suriye hükümetini ve Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) takdir etmekte; bu anlaşmanın, birleşik bir Suriye hedefi doğrultusunda diyaloğun ve işbirliğinin yeniden canlandırılmasının önünü açtığını vurgulamaktadır.

Zulmün gölgesinden ülkelerini ve halklarını kurtarma ortak vizyonuyla hareket eden iki büyük Suriyeli lider, artık tüm Suriyeliler için daha aydınlık bir gelecek inşa etmek üzere bir araya gelmiştir. Bu anlaşma ve ateşkes, eski hasımların ayrışma yerine ortaklığı benimsediği kritik bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

Cumhurbaşkanı Eş-Şara, Kürtlerin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri de, IŞİD’le mücadelede tarihî ortağımızın, Uluslararası Koalisyon’un en yeni üyesiyle sorunsuz biçimde bütünleşmesini memnuniyetle karşılamakta; terörizme karşı süregelen mücadelemizi sürdürürken bu sürecin ilerlemesini sabırsızlıkla beklemektedir.

Kapsamlı bir entegrasyon anlaşmasının ayrıntılarını netleştirmeye yönelik zorlu çalışma şimdi başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, bu sürecin her aşamasında kararlılıkla bu sürecin yanında duracaktır; IŞİD kalıntılarının yenilgiye uğratılması yoluyla hayati ulusal güvenlik çıkarlarımızı korurken, Başkan Trump’ın cesur Ortadoğu Barış Planı’nı da ileri taşıyacağız.

Amerika Birleşik Devletleri, IŞİD tehditlerine karşı bu süreklilik arz eden kararlı çabadan özellikle cesaret almaktadır. Bu çaba, uzun vadeli Kürt ortaklarımızın; tüm vatandaşlarının çıkarlarını ve haklarını güvence altına alan, birleşik ve kapsayıcı bir Suriye’ye tam anlamıyla dâhil edilmesini kolaylaştıracaktır. Ayrıca, farklı çıkar hatlarını tek ve bütünlüklü bir ortak zeminde buluşturarak uzlaşı ve ulusal birlik doğrultusundaki ortak hedefleri de ilerletecektir.

Tom Barrack kimdir?
Tom Barrack kimdir?
30 Nisan 2025

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
tom barrack ahmed eş-şara Suriye SDG-Şam anlaşması suriye demokratik güçleri Mazlum Abdi abd-suriye ilişkileri
bu haberin uzantıları
SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması
18 Ocak 2026
/haber/sdg-ile-sam-arasinda-ateskes-ve-entegrasyon-anlasmasi-315735
ilgili haberler
Öcalan’dan Suriye’de çözüm için ortak akıl ve diyalog çağrısı
18 Ocak 2026
/haber/ocalandan-suriyede-cozum-icin-ortak-akil-ve-diyalog-cagrisi-315720
ABD'DEN SEZAR YAPTIRIMLARINI UYGULAMA UYARISI
Suriye Ordusu, Rakka'da cephe açma hazırlığında, ABD çatışmayı önleme çabasında
17 Ocak 2026
/haber/suriye-ordusu-rakka-da-cephe-acma-hazirliginda-abd-catismayi-onleme-cabasinda-315715
SDG’yle gerilimin gölgesinde Eş-Şara’dan ‘Kürt’ açılımı
17 Ocak 2026
/haber/sdgyle-gerilimin-golgesinde-es-saradan-kurt-acilimi-315702
Suriye ordusu Deyr Hafir'e girmeye başladı
17 Ocak 2026
/haber/suriye-ordusu-deyr-hafir-e-girmeye-basladi-315700
