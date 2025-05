Tom Barrack kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump’a en yakın isimlerden biri olan; yalnızca bir diplomatik figür değil, aynı zamanda uluslararası sermaye dünyasında etkili bir yatırımcı, siyasi bağları güçlü bir danışman ve tartışmalı davaların sanığı olarak tanınıyor.

28 Nisan 1947’de Los Angeles, Kaliforniya’da, Lübnan’ın Hristiyan Maruni cemaatinden bir ailede dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenim California’da tamamladı. Ekonomi eğitimi University of Southern California (USC)’de aldı. Hukuk eğitimine University of San Diego School of Law’da devam etti ve bir süre Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nde de eğitim gördü.

Kariyerin başında avukatlık yaptı. 1970’lerde Suudi Arabistan’da Bechtel adlı mühendislik şirketi için çalıştı ve bu dönemde Suudi Kraliyet Ailesi ile yakın ilişkiler kurdu. Akıcı Arapça bilgisi ve Orta Doğu’daki deneyimi, ilerleyen yıllarda uluslararası yatırımcılığa geçişinde önemli rol oynadı.

1980’lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanı James Watt’a danışmanlık yaptı. Sonrasında, emlak devi Robert Bass için çalıştı ve 1987’de Colony Capital (şimdiki adıyla DigitalBridge) adlı yatırım şirketi kurdu.

Trump ile yakınlığı

ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakın dostlarından biri olarak biliniyor. Bu dostluk 1980’li yıllara kadar uzanıyor. 2016 ve 2024’teki başkanlık seçimlerinde Trump’ın kampanya sürecinde kilit bir figür oldu. Yine 2016’da başkanlık yemin töreni komitesinin başkanı olarak görev yaptı.

Trump’a olan bu yakınlık, onu Beyaz Saray’a giden yolda hem stratejik hem de finansal bir destekçi haline getirdi. Medyada zaman zaman “Trump’a en yakın kişi” olarak tanımlandı.

Donald Trump, Aralık 2024'te Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yabancı ajan davası ve beraat

2021’de, Birleşik Arap Emirlikleri adına yasa dışı lobicilik yapmak, yani yabancı bir hükümet adına kayıt yaptırmadan ajanlık faaliyetinde bulunmak, adaleti engellemek ve yanlış beyanda bulunmak suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Suçlamalar reddetti ve yalnızca diplomasiye katkı sunmaya çalışan bir iş insanı olduğunu savundu. 2022 yılında görülen davada, tüm suçlamalardan beraat etti.

Ankara Büyükelçiliği’ne aday gösterilmesi

2025 yılında Başkanlık görevine dönen Donald Trump tarafından ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterildi. Bu adaylık, Trump yönetiminin dış politikada iş dünyasından gelen isimleri görevlendirme yaklaşımının bir devamı olarak değerlendirildi.

29 Nisan 2025’te ABD Senatosu’nda yapılan oylama sonucunda 36 “hayır” oyuna karşı 60 “evet” oyu alarak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onay aldı.

(VC)