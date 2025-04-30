ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'a Senato'dan onay

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack, Senato'dan onay aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, oylama sonucunda 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alan Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onay aldı.

Nisan ayı başında Senato'daki onay oturumunda Barrack, "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez," ifadesini kullanmıştı.

Trump ile yakınlığı

ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakın dostlarından biri olarak biliniyor. Bu dostluk 1980’li yıllara kadar uzanıyor. 2016 ve 2024’teki başkanlık seçimlerinde Trump’ın kampanya sürecinde kilit bir figür oldu. Yine 2016’da başkanlık yemin töreni komitesinin başkanı olarak görev yaptı.

Trump’a olan bu yakınlık, onu Beyaz Saray’a giden yolda hem stratejik hem de finansal bir destekçi haline getirdi. Medyada zaman zaman “Trump’a en yakın kişi” olarak tanımlandı.

Donald Trump, Aralık 2024'te Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır” ifadelerini kullandı.

Tom Barrack kimdir?

(VC)