DW: Dîroka Weşanê: 01.06.2026 16:06 1 Hezîran 2026 16:06
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.06.2026 16:11 1 Hezîran 2026 16:11
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Trump aşkere kir ku di hilbijartinên Ermenistanê de ew dê piştgiriyê bide Paşînyan

Serokê Rûsyayê Vladimir Putin jî bi rêya telefonê rojbûna Serokwezîrê Ermenistanê pîroz kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Fotograf: Ji hesaba Xê ya Serokwezîrê Ermenistanê Nikol Paşînyan

Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) Donald Trump ragihand ku ew ê ji bo hilbijartinên parlamentoyê yên ku dê di 7ê Hezîranê de werin çêkirin, piştgiriyê bide Serokwezîrê Ermenistanê Nikol Paşînyan.

Trump di daxuyaniya xwe ya nivîskî ya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî de gotiye ku Paşînyan “dost û rêberekî bêhempa ye” û destnîşan kir ku wî welatê xwe “gihandiye asteke bihêz, dewlemend û pir biewle” û wiha got:

“Nikol, vîzyona min a ji bo aştî û aramiya Ermenistanê û tevahiya herêma Kafkasyaya Başûr bi temamî parve dike.”

Trump serdana Wezîrê Karên Derve yê DYAyê Marco Rubio ya ku vê dawiyê li Ermenistanê kiribû bi bîr xist û diyar kir ku di vê serdanê de li ser navê her du welatan “di peymanên girîng de pêşveçûn hatine çêkirin.”

Trump da zanîn ku DYA û Ermenistan dê di nêzîk de bingehê projeyeke nû bavêjin ku navê wê “Rêbaza Trump a ji bo Aştî û Aramiya Navdewletî” ye. Ev proje dê başûrê Kafkasyayê bi temamî "biguherîne". Her wiha dê bibe alîkar ku şirketên enerjiyê yên Amerîkî, ji Asyaya Navîn heta DYAyê bigihîjin qadeke berfireh.

Serokê DYAyê di berdewamiya parvekirina xwe de got: “Bi alîkariya Nikol, em ê DYA, Ermenistan, Kafkasyaya Başûr û Asyaya Navîn bigihînin lûtkeyên wisa ku berê tu carî negihîştine wan. Ermenistanê dîsa mezin bike.”

Putîn jî geriya

Her weha li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê, Serokdewletê Rûsyayê Vladimir Putîn jî bi Paşînyan re hevdîtineke telefonî pêk anî.

Li gorî daxuyaniya ku ji Koşka Kremlînê hatiye dayîn, Putîn di vê hevdîtina telefonî de rojbûna Paşînyan pîroz kir.

Di hevdîtinê de, encamên civîna Konseya Bilind a Aboriyê ya Yekitiya Aborî ya Avrasyayê (AEB) ku di 29ê Gulanê de li Astanaya paytexta Kazakistanê hatibû çêkirin, hatin nirxandin.

(TY/AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
Ermenistan Nîkol Paşînyan hilbijartin trump Putin
