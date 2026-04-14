Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’e hapis cezası

Gazeteciler Timur Soykan, Barış Pehlivan, Şule Aydın ve Murat Ağırel’in, Halk TV’de 8 Ekim 2024’te yayımlanan Kayda Geçsin programında dile getirilen iddialar nedeniyle yargılandıkları davanın karar duruşması bugün Bakırköy 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Gazeteciler, söz konusu programda Türkiye’nin İsrail ile ticaretinin sürdüğü ve İstanbul Havalimanı VIP bölümünde altın kaçakçılığı yapıldığı yönündeki iddiaları gündeme getirmişti.

MLSA’dan Rabia Çetin’in aktardığına göre yaklaşık 2,5 saat gecikmeli başlayan duruşmaya gazeteciler katılmazken avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından esas hakkındaki görüşü sorulan savcı, gazetecilerin atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Şule Aydın’ın avukatı Gamze Pamuk “Savcılığın mütalaasına katılmıyoruz. Hukuki dayanaktan yoksun bir mütalaa var. Müvekkilimiz Şule Aydın bu yayının moderatörüdür. Cezai sorumluluk bireyselleştirilemez. Müvekkilimiz yönünden somut fiil ortaya koyulamamıştır. Suçun maddi unsurları gerçekleşmemiştir. Müvekkil suç konusu olayda moderatör olarak görev yapmıştır. Ceza hukukunun sınırları ve ifade özgürlüğü kapsamında görevini yapmıştır.” dedi.

Barış Pehlivan ve Timur Soykan’ın avukatı Buse Şahin esas hakkındaki mütalaaya karşı şöyle konuştu:

“İddianamede ve mütalaada müvekkillerim açısından hangi suçun hangi eylemden dolayı olduğuna dair net bir bağ yoktur. Olayda ifade özgürlüğü kullanılmıştır. Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma ve kamu barışını tehdide yönelik bir ifade yoktur. Timur Soykan, yayında yapılan bir habere yönelik gazeteci Murat Ağırel’e soru sorduğu için cezalandırılmak istenmiştir. Beraat talep ediyoruz.”

Murat Ağırel’in avukatı Özge Naz Akkaya da savunmasında, müvekkiline yöneltilen üç suçlamanın da yasal unsurlarının oluşmadığını söyledi.

Akkaya, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunun oluşabilmesi için korku ve panik saiki gerektiğini, Ağırel’in ifadelerinin ise Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, TÜİK verileri ile TRT ve Anadolu Ajansı haberlerine dayandığını belirtti. “Dini değerleri aşağılama” suçlamasına ilişkin olarak da “siyasal İslam” ifadesinin dini değer olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. “Gizliliğin ihlali” yönünden ise kamuoyunu ilgilendiren bir olayda, gizlilik kararı ihlal edilmeden paylaşım yapıldığını ifade etti.

Aydın'a beraat Soykan, Pehlivan ve Ağırel'e hapis cezası

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Şule Aydın’ın “gizliliğin ihlali” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından beraatine hükmetti.

Timur Soykan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlarından beraat kararı verdi. Soykan, “gizliliğin ihlali” suçundan ise 10 ay hapis cezası aldı; mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Barış Pehlivan hakkında “gizliliğin ihlali” suçundan beraat kararı verilirken, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Murat Ağırel de “gizliliğin ihlali” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamalarından beraat etti. Mahkeme, Ağırel’e “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

