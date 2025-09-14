Gazeteciler Timur Soykan ve Barış Pehlivan’a 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

BirGün yazarı Timur Soykan ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında, bir televizyon programında sarf ettikleri sözler gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla dava açıldı. Savcılık, iki gazeteci için 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

İddianamenin detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Ekim 2024’te Halk TV’de yayınlanan “Şule Aydın ile Kayda Geçsin” programına katılan Soykan ve Pehlivan’ın,

“toplumun adalet duygusunu zedeleyecek, yargı ve devlet kurumlarını basın yoluyla aşağılayıcı” ifadeler kullandıkları öne sürüldü.

Programa katılan diğer isimlerden gazeteci Murat Ağırel hakkında ise ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İddianamede ayrıca, Soykan’a yöneltilen “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “yargı organlarını aşağılama”, Pehlivan’a yöneltilen “yargı organlarını aşağılama” suçlamalarının usul farkı nedeniyle dosyadan ayrıldığı belirtildi.

Gazetecilerin savunmaları

Soykan, savcılığa verdiği ifadede sözlerinin; resmi makam açıklamalarına, açık kaynaklara, siyasi kulislere ve mesleki deneyimine dayandığını, gazetecilik görevi gereği elde ettiği bilgileri gerçeğe uygun şekilde kamuoyuyla paylaştığınısöyledi. Suçlamaları kabul etmedi.

Pehlivan ise 20 yılı aşkın süredir gazetecilik yaptığını hatırlatarak, beyanlarının yine resmi açıklamalar, açık kaynak araştırmaları ve deneyimlerine dayandığını belirtti. Sözlerinin ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

İdianamede Soykan ve Pehlivan için, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Dosya, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargı süreci başlatıldı.

