ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 14 Eylül 2025 14:53
 ~ Son Güncelleme: 14 Eylül 2025 14:58
2 dk Okuma

Gazeteciler Timur Soykan ve Barış Pehlivan’a 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Dosya, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargı süreci başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteciler Timur Soykan ve Barış Pehlivan’a 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi

BirGün yazarı Timur Soykan ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında, bir televizyon programında sarf ettikleri sözler gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla dava açıldı. Savcılık, iki gazeteci için 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

İddianamenin detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Ekim 2024’te Halk TV’de yayınlanan “Şule Aydın ile Kayda Geçsin” programına katılan Soykan ve Pehlivan’ın,
“toplumun adalet duygusunu zedeleyecek, yargı ve devlet kurumlarını basın yoluyla aşağılayıcı” ifadeler kullandıkları öne sürüldü.

Programa katılan diğer isimlerden gazeteci Murat Ağırel hakkında ise ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İddianamede ayrıca, Soykan’a yöneltilen “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “yargı organlarını aşağılama”, Pehlivan’a yöneltilen “yargı organlarını aşağılama” suçlamalarının usul farkı nedeniyle dosyadan ayrıldığı belirtildi.

Gazetecilerin savunmaları

Soykan, savcılığa verdiği ifadede sözlerinin; resmi makam açıklamalarına, açık kaynaklara, siyasi kulislere ve mesleki deneyimine dayandığını, gazetecilik görevi gereği elde ettiği bilgileri gerçeğe uygun şekilde kamuoyuyla paylaştığınısöyledi. Suçlamaları kabul etmedi.

Pehlivan ise 20 yılı aşkın süredir gazetecilik yaptığını hatırlatarak, beyanlarının yine resmi açıklamalar, açık kaynak araştırmaları ve deneyimlerine dayandığını belirtti. Sözlerinin ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

Timur Soykan: Haberin Yeniden Kıymetli Olacağı Günlere İnanıyorum
VİDEO SÖYLEŞİ
Timur Soykan: Haberin Yeniden Kıymetli Olacağı Günlere İnanıyorum
11 Nisan 2020

İdianamede Soykan ve Pehlivan için, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Dosya, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargı süreci başlatıldı.

Medya Gözlem Raporları
Medya Gözlem Raporları
12 Aralık 2024
BİA Medya Gözlem Veritabanı
BİA Medya Gözlem Veritabanı
25 Eylül 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Timur Soykan Barış Pehlivan Basın Özgürlüğü medya gözlem
ilgili haberler
Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı
5 Temmuz 2025
/haber/gazeteci-timur-soykan-gozaltina-alindi-309181
AYM, Barış Pehlivan’ın cezaevinde darp edilmesine ‘işkence yok’ dedi
26 Mayıs 2025
/haber/aym-baris-pehlivanin-cezaevinde-darp-edilmesine-iskence-yok-dedi-307783
Murat Ağırel ve Timur Soykan, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest
11 Nisan 2025
/haber/murat-agirel-ve-timur-soykan-adli-kontrol-ve-yurt-disi-yasagiyla-serbest-306338
Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltısının arka planı
10 Nisan 2025
/haber/murat-agirel-ve-timur-soykan-gozaltisinin-arka-plani-306327
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
10 Nisan 2025
/haber/gazeteciler-timur-soykan-ve-murat-agirel-gozaltina-alindi-306311
Gazeteci Barış Pehlivan tahliye oldu
17 Kasım 2023
/haber/gazeteci-baris-pehlivan-tahliye-oldu-288073
Barış Pehlivan'ın yargılandığı dava düştü, serbest bırakılması bekleniyor
16 Kasım 2023
/haber/baris-pehlivan-in-yargilandigi-dava-dustu-serbest-birakilmasi-bekleniyor-288020
Gazeteci Timur Soykan’a şeffaflık ödülü
9 Aralık 2021
/haber/gazeteci-timur-soykan-a-seffaflik-odulu-254522
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı
5 Temmuz 2025
/haber/gazeteci-timur-soykan-gozaltina-alindi-309181
AYM, Barış Pehlivan’ın cezaevinde darp edilmesine ‘işkence yok’ dedi
26 Mayıs 2025
/haber/aym-baris-pehlivanin-cezaevinde-darp-edilmesine-iskence-yok-dedi-307783
Murat Ağırel ve Timur Soykan, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest
11 Nisan 2025
/haber/murat-agirel-ve-timur-soykan-adli-kontrol-ve-yurt-disi-yasagiyla-serbest-306338
Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltısının arka planı
10 Nisan 2025
/haber/murat-agirel-ve-timur-soykan-gozaltisinin-arka-plani-306327
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
10 Nisan 2025
/haber/gazeteciler-timur-soykan-ve-murat-agirel-gozaltina-alindi-306311
Gazeteci Barış Pehlivan tahliye oldu
17 Kasım 2023
/haber/gazeteci-baris-pehlivan-tahliye-oldu-288073
Barış Pehlivan'ın yargılandığı dava düştü, serbest bırakılması bekleniyor
16 Kasım 2023
/haber/baris-pehlivan-in-yargilandigi-dava-dustu-serbest-birakilmasi-bekleniyor-288020
Gazeteci Timur Soykan’a şeffaflık ödülü
9 Aralık 2021
/haber/gazeteci-timur-soykan-a-seffaflik-odulu-254522
Sayfa Başına Git