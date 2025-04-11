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Yayın Tarihi: 11 Nisan 2025 00:29
 ~ Son Güncelleme: 11 Nisan 2025 02:12
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Murat Ağırel ve Timur Soykan, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan gece yarısı yurt dışı yasağı ve haftada üç gün imza koşuluyla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Murat Ağırel ve Timur Soykan, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest
Timur Soykan (solda) ve Murat Ağırel serbest bırakıldıktan sonra

Sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan gece yarısı çıkarıldıkları nöbetçi 4. Sulh Ceza Mehkemesince haftada üç gün imza ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Savcı, iki gazeteciyi de ifadelerine başvurmaksızın saat 18.50 dolayında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk etmişti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazetecilerin gözaltına alınmasının “Flash Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususu"yla ilgili olduğuna dair bir açıklama yapmıştı. 

Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltısının arka planı
Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltısının arka planı
10 Nisan 2025

Ağırel’in avukatı Enes Ermaner, 7 Nisan Pazartesi günü dosyaya bakan savcıyla görüştüğünü, perşembe saat 13.00’te ifade vermeye gideceklerini ancak buna rağmen ev baskınının gerçekleştiğini belirtti. 

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
10 Nisan 2025

Gazetecilerin evlerinde yapılan aramada da elektronik eşyalarına el konuldu. 

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Murat Ağırel Timur Soykan
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