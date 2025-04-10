Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 'Tehdit ve şantaj' suçlaması yöneltilen soruşturmada iki gazetecinin evlerinde de arama yapıldı.

Soykan, BirGün gazetesinde; Ağırel Cumhuriyet'te yazıyor ve her iki gazeteci de aynı zamanda Youtube'daki Onlar TV kanalında yolsuzluk, para aklama, kaçakçılık gibi önemli haberleri kamuoyuna duyuruyor.

Gazeteciler son olarak, 23 Mart'ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dair hazırlanan MASAK raporu başta olmak üzere İBB operasyonuna dair haberlere imza atmıştı.

Başsavcılığın açıklaması

Gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilettiği basın bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 7258 sayılı yasaya muhalefet ve Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan şahısların FLAŞ HABER TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat AĞIREL ve Timur SOYKAN isimli şahısların kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili şahıslar hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK’nın 106/1(Tehdit) ve 107/1(Şantaj) Suçları kapsamında Soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı, arama-el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, 25 Kasım 2024’te Flash TV ve flashhabertv.com.tr’yi aldığını açıklamıştı.

Ancak bir ay kadar sonra 31 Aralık 2024’te bir başka açıklama yaparak devrin gerçekleşmediği, kanalı Pozitifbank’ın sahibi Erhan Kork’un satın aldığı ortaya çıktı. Kork, 14 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındı. Ardından da tutuklandı.

Flash TV ve Pozitifbank'a yasa dışı bahis operasyonu

Murat Ağırel’in gözaltına alınma anı 👇🏻 pic.twitter.com/X4PlJNjv1A — Şule Aydın (@aydinsule1) April 10, 2025

Gözaltının nedeni Kork'un ifadesi

Ağırel'in avukatı Enes Ermaner gözaltına giden süreçle ilgili bir açıklama yaptı. Gözaltı nedeninin Kork'un verdiği ifade olduğunu söyledi:

"9 günlük bayram tatilinden önceki gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Murat Ağırel ve Timur Soykan aranarak ifade vermek üzere savcılığa davet edildi. Aynı gün savcılıkla görüştüğümüzde ifadeyi bayramdan sonra verebileceğimiz bize iletildi.

9 günlük idari tatilden sonraki ilk iş günü olan 07 Nisan 2025 tarihinde yine savcılıkla görüşerek 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 13.00'da ifadeye gelmemiz konusunda soruşturma savcısı ile mutabık kaldık.

Bizim bu görüşmeyi yaptığımız gün (07 Nisan 2025) savcılık, SEGBİS aracılığıyla Metris Cezaevi'ne bağlanarak tutuklu bulunan Erkan Kork'un şikayetçi olarak ifadesini almış.

Sonrasında hem Murat Ağırel hem de Timur Soykan yönünden soruşturma dosyasını tefrik etmiş ve ifadeye gelmek için sözleştiğimiz olan bugüne gözaltı talimatı vermiş.

Burada gözaltı işleminin hukuka aykırılığı konusunda tüm yasal başvurularımızı yapacağımızı belirtmekle birlikte özellikle ifade etmek isteriz ki;

Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında gözaltı işlemi yapılan soruşturma dosyasında aşağıda paylaştığım şikayetçi ifade tutanağından başka hiçbir delil yahut belge bulunmamaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanan bir kişinin kişisel hırs ve husumetleri ile Ağırel ve Soykan hakkında tamamen soyut ve delilsiz ifadelerine dayanarak bu 2 gazeteciyi şafak operasyonu ile gözaltına almak işgüzarlıktır. Bu gözaltı işleminin ne hukuk ile ne ahlak ile ne de vicdan ile açıklanması mümkün değildir.

Murat Ağırel de Timur Soykan da gazetecidir. Yaptıkları iş de gazeteciliktir. Buradan başka bir şey çıkmaz, kimse de çıkartamaz."

Gazetecilerden tepki yağdı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Soykan ve Ağırel'in gözaltına alınmasına "Toplumla iyi bağ kuran; mafya, hukuksuzluk ve yolsuzluk dosyalarını araştırıp uyaran gazetecileri gözaltına almanın zararı adalete ve şeffaf toplum değerlerinedir. Habercileri alıkoymakla gerçekler ortadan kalkmıyor. Bu baskılara artık bir son verin!" sözleriyle tepki gösterdi.

Gazeteci Barış Pehlivan X'te şu paylaşımı yaptı:

"Düşünün: Bugün adliyeye ifade vermeye gideceğinizi savcılığa bildirmişsiniz. Ama siz daha uyuyorken evinizi polis basıyor, gözaltına alınıyorsunuz."

Bahadır Özgür de gazetecilerin gözaltına alınmasına şöyle tepki gösterdi:

"Timur ve Murat gözaltında! Son İmamoğlu operasyonu dahil daha pek çok olayın, yolsuzluğun gerçek yüzünü deşifre eden, belgelerle gerçekleri ortaya çıkaran gazeteci arkadaşlarımız gözaltına alındı. İktidar rezilliği arşa çıkardı! Çünkü Timur ve Murat gazeteci. Çünkü bu hukuksuz düzene kalemleriyle itiraz ediyorlar. Yazık, çok yazık!"

Ozan Gündoğdu, şöyle dedi:

"İmamoğlu operasyonunda algı operasyonuna inat hakikate sadık kalan, belgelerle konuşan bu halkın 2 gazetecesi, Timur Soykan ve Murat Ağırel’in evleri basıldı. Hiç kuşkum yok, hakikat kazanacak, yalancılar, zorbalar tarih olacak."

Çiğdem Toker şu tepkiyi gösterdi: "Gece gündüz hiç durmadan yolsuzlukları ve usulsüzlükleri belgeleyen Tımur Soykan ile Murat Ağırel'i gözaltına almışlar."

Gözaltına ilişkin açıklama yapan Şule Aydın, "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor. Yeter!” dedi.

CHP: Gazetecilik suç değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabından, şöyle seslendi:

”Yeter! Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek. Gazetecilik suç değildir! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!"

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(EMK)