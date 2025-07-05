Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı

Gazeteci Timur Soykan’ın gözaltına alındığını, meslektaşı Şule Aydın duyurdu. Soykan'ın Vatan Emniyet'e götürüldüğünü bildirirdi. Gerekçenin Soykan’ın X (Twitter) paylaşımları olduğunu söyledi.

Timur Soykan sosyal medya hesabından CHP'li belediyeleri hedef alan operasyonları eleştiriyor, buna ilişkin paylaşımlar yapıyordu.

Soykan son olarak Adana, Antalya, Adıyaman belediye başkanlarının gözaltına alınmasına karşı “Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak.” demişti.

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 158. Sırada bulunuyor.