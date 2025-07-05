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Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2025 18:26
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2025 18:27
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Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı

Şule Aydın gözaltı nedeninin sosyal medya paylaşımı olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı

Gazeteci Timur Soykan’ın gözaltına alındığını, meslektaşı Şule Aydın duyurdu. Soykan'ın Vatan Emniyet'e götürüldüğünü bildirirdi. Gerekçenin Soykan’ın X (Twitter) paylaşımları olduğunu söyledi.

Timur Soykan sosyal medya hesabından CHP'li belediyeleri hedef alan operasyonları eleştiriyor, buna ilişkin paylaşımlar yapıyordu.

Soykan son olarak Adana, Antalya, Adıyaman belediye başkanlarının gözaltına alınmasına karşı “Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak.” demişti.

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 158. Sırada bulunuyor.

 

Haber Yeri
İstanbul
Timur Soykan
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