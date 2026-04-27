HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.04.2026 16:45 27 Nisan 2026 16:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.04.2026 16:56 27 Nisan 2026 16:56
Okuma Okuma:  3 dakika

Temelli'den ‘süreç’ çağrısı: Düzenlemeler bayramdan önce Meclis’e gelmeli

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Abdullah Öcalan ile devlet yetkilileri arasındaki görüşmelerin “defacto” değil, demokratik ve hukuki bir zeminde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Temelli'den ‘süreç’ çağrısı: Düzenlemeler bayramdan önce Meclis’e gelmeli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Birlik Kürtlerin statü elde etmesinin tek reçetesidir"
"Birlik Kürtlerin statü elde etmesinin tek reçetesidir"
Bugün 13:13

"Müzakere defacto değil, yasal zeminde yürümeli"

Temelli, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" kapsamında hazırlanması beklenen yasal düzenlemelerin geciktiğini belirterek iktidara adım atma çağrısı yaptı.

Ramazan Bayramı öncesinde yasal düzenlemelerin bayram sonrasında Meclis’e getirileceğinin söylendiğini hatırlatan Temelli, Kurban Bayramı öncesinde somut adım beklediklerini söyledi:

Artık çok net bir şekilde bu özel yasayı bayramdan önce yapacağız denmelidir. İnfaz Kanunu’nda, Terörle Mücadele Kanunu’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Beklenti budur. Bu müzakerenin sağlıklı işleyebilmesi için Sayın Öcalan’ın yaşam ve çalışma koşullarının sağlıklı hale getirilmesi gerekiyor. Kendisi muhataptır, baş müzakerecidir, siyasi muhataptır. Ancak artık bu süreç sadece defacto olarak değil, yasal zemine de kavuşmak zorundadır.

"Cezaevlerinde kapasite aşımı 109 bine ulaştı"

Temelli, beklenen düzenleme için “temel yasa”, “kod yasa”, “özel yasa” ya da “müstakil yasa” gibi farklı tanımlamalar yapıldığını belirterek, "Artık bunun adına da bir netlik gerekiyor. Bu yasa Meclis’e gelmelidir" dedi. Meclis gündemine gelmesi beklenen yargı paketlerine de değindi. Cezaevlerinde kapasite aşımının 109 bin kişiye ulaştığını söyleyen Temelli, mahpusların kalabalık koğuşlarda kaldığını ve hijyen koşullarının yetersiz olduğunu belirtti.

Temelli, 12. yargı paketinde toplumun beklentilerini karşılayacak düzenlemelerin yer almadığını savundu:

“Paketin içinde akla hayale gelmeyecek bir sürü ceza uygulaması söz konusu. Bunlar olacak ama içinde infaz kanunu olmayacak. Yine toplumun beklentilerinin karşılanmadığı bir 12. yargı paketi geliyor.”

Varto ve Karlıova’daki maden karşıtı eylemler

Temelli, Muş’un Varto ve Bingöl’ün Karlıova ilçelerinde maden ve jeotermal elektrik santrali projelerine karşı yapılan eylemleri de gündeme getirdi. Bölgedeki arazilerin tarım ve mera alanı olduğunu söyleyen Temelli, Alevi toplumunun inanç merkezlerinin de bu bölgede bulunduğunu belirtti. Temelli, ruhsatlandırmanın fay hattı üzerinde yapılmak istendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bir deprem ülkesi olan bu ülkede bu türden izinler verilirken bu konuya mutlaka dikkat edilmeli ve bu izinler bir an önce iptal edilmelidir.”

Madencilerin açlık grevi

Temelli, Ankara Çankaya’daki Kurtuluş Parkı’nda açlık grevindeki Doruk Madencilik işçilerinin eylemine de dikkat çekti. İşçilerin sekiz gündür açlık grevinde olduğunu söyleyen Temelli, bakanlık önüne gitmek isteyen işçilere polisin müdahale ettiğini belirtti.

“Polis hem madencilere saldırdı hem de madencilerin içinden belli kişileri gözaltına aldı” diyen Temelli, müdahaleyi kabul etmediklerini söyledi.

(NÖ)

sezai temelli dem parti barış ve demokratik toplum süreci Abdullah Öcalan Varto Ekoloji Paltformu karlıova Doruk Madencilik
