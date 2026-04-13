ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 13.04.2026 14:26 13 Nisan 2026 14:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.04.2026 14:42 13 Nisan 2026 14:42
Okuma Okuma:  3 dakika

"Suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar artırılacak"

2025 verilerinde suça sürüklenen çocuklara ilişkin dosya sayısındaki artış dikkat çekerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez yeni yasal düzenlemelerle cezaların artırılacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, adliye muhabirleriyle bir araya gelerek başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Dönmez, suç örgütlerinin özellikle çocukları hedef aldığını belirterek, bu alanda yeni yasal düzenlemeler hazırlandığını ifade etti.

Dönmez, “Suç örgütü grupları, isimlerinin iyi ya da kötü şekilde reklam edilmesinden hoşlanıyor. Hedef kitlesi çocuklar. Bakanlığımız bu konuda suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemeler yapıyor. Ceza miktarları da artırılacak” dedi.

"Haberlerde örgüt isimlerinin öne çıkarılmamasını istiyoruz"

Suç örgütlerinin kamuoyunda görünürlük kazanmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Dönmez, haberlerde örgüt isimlerinin öne çıkarılmamasını istediklerini söyledi. Dönmez, “Amaçları sadece reklam yapmak. Buradaki görevimiz, reklam kısmını minimize etmek. Haberlerde örgüt isimlerinin öne çıkarılmamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında “Barış Boyun” olarak anılan suç örgütüne ilişkin soruşturmalara da değinen Dönmez, bu dosyalarda birleştirme talebiyle tek dava yürütülmesinin sağlandığını belirtti. Örgüt liderinin İtalya’da yakalandığını ve iade sürecine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyleyen Dönmez, toplam 763 kişi hakkında kamu davası açıldığını bildirdi. Dönmez ayrıca, “Daltonlar” olarak anılan yapılanmaya ilişkin de 181 kişi hakkında kamu davası açıldığını kaydetti.

Soruşturmalar kapsamında yeni davaların açılmaya devam ettiğini ifade eden Dönmez, çeşitli soruşturma numaraları üzerinden peyderpey dosyaların ilerlediğini, son olarak 87 şüpheli hakkında daha dava açıldığını aktardı. İtalya’da yakalanan Barış Boyun hakkında iade kararı alındığını ancak henüz iadenin gerçekleşmediğini belirten Dönmez, emniyet birimlerinin bu konuda çalışma yürüttüğünü söyledi.

2025 yılı SSÇ verileri açıklandı

Öte yandan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı 2025 verilerine de açıklandı. Buna göre, 2025 yılında suça sürüklenen çocuklara ilişkin dosya ve suç sayılarında artış yaşandı. Savcılıklarda toplam 332 bin 648 dosya bulunduğu, bu dosyalarda 683 bin 823 ayrı suç türü nedeniyle 330 bin 496 çocuğun soruşturulduğu tespit edildi.

Verilere göre, bir önceki yıldan devreden 125 bin 86 dosyada 143 bin 196 çocuğa ilişkin soruşturmalar 2025 yılına taşındı. 2025 yılında 207 bin 562 yeni dosya açılırken, bu dosyalarda 187 bin 300 çocuk hakkında 412 bin 893 suç türünden işlem yapıldı. Dosyalardan 209 bin 22’si karara bağlanırken, 123 bin 626 dosya ise bu yıla devretti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
suça sürüklenen çocuklar barış boyun
