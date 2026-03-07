"Bir çocuğun yeri dört duvar değil; okul, sokaklar, müzik ve hayaller olmalı"

İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi kız çocuğu, saç örme protestosuna destek veren videosunun da aralarında bulunduğu sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

İzmir 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklanan öğrenci, Şakran Çocuk Cezaevi'ne gönderilmiş ve çıplak aramaya maruz bırakılmıştı.

İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tahliye edilen 16 yaşındaki çocuk ile gözaltıdan cezaevi günlerine, tahliye anından gelecek hayallerine kadar nelerle karşı karşıya kaldığını konuştuk.

"Saçım, müziğim, dilim nasıl suç olabilir anlamış değilim"

Hem hoşgeldin hem de geçmiş olsun, ilk hislerin nasıl biraz paylaşabilir misin?

"Doğrusunu söylemek gerekirse şu an hissettiklerimi tek bir cümleyle anlatmak çok zor. İçimde birbirine karışmış çok fazla duygu var. Sevinç, kırgınlık, şaşkınlık ve öfke… Hepsini aynı anda yaşıyorum. Bu yüzden bazen konuşurken bile nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ama en başta şunu söyleyebilirim: Çok kırıldım. Hayatımda hiç yaşayacağımı düşünmediğim şeyleri yaşadım, hiç görmemem gereken şeyleri gördüm. Bir öğrenci olarak, bir kız çocuğu olarak kendimi bir anda hiç ait olmadığım bir yerde buldum. Ben ne iftira attım, ne hırsızlık yaptım, ne de bir başkasına zarar verdim. Bildiğim kadarıyla bunlar suç. Ama benim saçımda, dinlediğim paylaştığım müzikte, giydiğim kıyafette, ya da konuştuğum dilde nasıl bir suç olabilir, bunu hala anlayabilmiş değilim."

"Darp, çıplak arama, psikolojik baskı"

Yaşadıklarını an be an takip ettik, cezaevi sürecinin sende bıraktığı etkiyi sorsam?

"Beni en çok sarsan şeylerden biri de şu oldu; İnsan emniyetin ve mahkemelerin insanı koruyan yerler olduğunu düşünür. Ben de öyle düşünüyordum. Ama yaşadıklarım sırasında kendimi korunması gereken biri gibi değil, sanki düşman ya da suçluymuşum gibi hissettim. İçeri atılırken bile vicdanların sızlamaması beni gerçekten yaraladı. Cezaevinde kaldığım süre boyunca çok zor şeyler yaşadım. Darp, çıplak arama ve psikolojik baskıyla karşılaştım."

Peki o zorlukların içinde sana hayal kurduran bir şey oldu mu?

"O dört duvar arasında bazen sadece pencereden avludan gökyüzüne bakarak dışarıyı hayal ediyordum. Şehri, kaldırımları, kedileri kuşları, ailemi, arkadaşlarımı ve okulumu çok özlüyordum."

"Sebahat Tuncel ve Burcugül Çubuk'un ziyaretleri çok mutlu etti"

Peki bütün bu kırılmaların içinde seni güçlendiren neler oldu, dışarıdaki destekten haberdar mıydın?

"Avukatım beni düzenli olarak ziyaret etti. Duruşmadan bir gün önce akşam beni ziyaret ettiğinde sarılmak için kollarını açtı ve ‘Yarın seni böyle çiçeklerle karşılayacağız’ dedi. Ertesi gün gerçekten de söyledikleri gibi oldu. Cezaevinden çıktığımda ailem beni çiçeklerle karşıladı. Babam beni kucağına aldı. Hepimiz çok mutlu olduk. Eve geldiğimizde akrabalar ve aile dostlarımız toplanmıştı, zılgıtlar yükseliyordu, halaylar çekiliyordu. Evde adeta bir bayram vardı. Duruşma salonunun önü de oldukça kalabalıktı. Tahliye kararı açıklandığı anda dışarıdan yükselen zılgıt seslerini ve alkışları duydum. O an yalnız olmadığımı, insanların sevincimi ve umudumu paylaştığını hissettim. O sesler bana çok büyük bir güç verdi."

Şu an evde de yoğun bir misafir mesaisi var sanırım, nasıl geçiyor ilk ev günlerin?

"Tahliye olduktan sonraki sabah ise cezaevinde ziyaret eden Milletvekili Burcugül Çubuk ve çocukluğumdan beri çok sevdiğim Sebahat Tuncel beni ziyaret etti. Onları görmek beni çok mutlu etti. Bana iletişim numaralarını vererek her zaman yanımda olduklarını söylediler. Ayrıca tanımadığımız birçok kişi de ziyaretimize geldi, hala ziyaretler devam ediyor. İnsanların gösterdiği bu ilgi, dayanışma ve mutluluk beni çok duygulandırıyor."

“En büyük hayalim adil bir dünya”

Peki şimdi biraz geleceğe bakalım, kendin için neler hayal ediyorsun?

"Tabii ki herkesin hayalleri vardır. Benim de var. Futbol oynamayı seviyorum, sanatla uğraşmayı seviyorum ve gastronomi alanında ilerlemek istiyorum. Ama yaşadıklarımdan sonra en büyük hayalim adil bir dünyanın olması. Özellikle çocukların korkmadan ve suçlu gibi görülmeden yaşayabildiği bir dünyanın hayalini kuruyorum."

“8 Mart’ta erbane çalacağım”

Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, var mı bir planın?

"Cezaevindeyken 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde erbane çalacağımı söylemiştim. Çıktıktan sonra mor bir erbane aldım. 8 Mart’ta erbane çalıp Kürtçe şarkılar söyleyeceğim. Bu benim için sadece müzik değil, yaşadığım bütün zorluklara rağmen hayata yeniden tutunmanın bir yolu olacak."

Şimdi buraya bir hoşgeldin pastası koysak mumu üflerken ne dilek tutardın ?

"Benim en büyük dileğim, yaşananların bir daha hiçbir çocuğun başına gelmemesi. Çünkü bir çocuğun yeri dört duvar arası değil; okul sırası, sokaklar, müzik ve hayaller olmalı."

Saç örme protestoları nedir? Şam yönetimine bağlı grupların Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarında kendisini ÖSO mensubu olarak tanımlayan bir erkek, YPJ’li bir kadının saç örgüsünü keserek bunu videoyla teşhir etti. Erkeğin sosyal medya hesabından 21 Ocak'ta paylaştığı videonun ardından 22 Ocak'tan itibaren farklı ülkelerde binlerce kadın yaşanan şiddete “saç örme” (kezî) protestosuna katılarak karşılık verdi. Kadınlar saçlarını örerken videoya kaydedip, sosyal medyada paylaşıyor.

(NÖ)