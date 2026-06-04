Siyasetmedar Mahmut Alinak hat girtin
Bi îdiaya ku “Heqareta li Serokkomar kiriye” li siyasetmedar Mahmut Alinak salek û 2 meh ceza hatibû birîn. Piştî erêkirina cezê, Alinak hate girtin.
Siyasetmedarê Kurd Mahmut Alinak derheqê jiyana Hevserokê Meclîsa Gel a Cizîrê Mehmet Tunç ê ku di qedexeya derketina derve ya Cizîrê li jêrzemînê hatibû kuştin û biraziyê wî Bêkes de bi navê “Mehmet Tunç û Bêkes” pirtûkek nivîsandibû.
Ji ber pirtûkê derheqê Alinak de bi îdiaya ku “Heqareta li Serokkomar kiriye” salek û 2 meh cezayê girtîgehê lê hatibû birîn û ceza ji aliyê 4emîn Daîreya Dadgeha Bilind ve hate erêkirin.
Alinak li mala xwe ya li Qersê ji aliyê polîsan ve hat binçavkirin. Piştî ku biryarê dadgehê li rûyê Alinak hate xwendin, ew birin Girtîgeha Qersê.
Piştî bi mehekê kelemçeya di piyê Mahmut Alinakî de vekirine
Derbarê Mahmut Alinakî de
Hiqûqnas, parêzer, siyasetmedar, parlamenter, nivîskar.
Di sala 1952yê de li Dîgora Qersê jidayik bûye. Piştî ku dibistana seretayî li Dîgorê, Lîse li Qersê xwendiye, Fakulteya Hiqûqê ya Zanîngeha Enqereyê qedandiye. Di heman demê de nivîsên wî di rojnameya Gundemê de hatine weşandin. Nêzîkî 10 pirûkên wî hene.
Di hilbijartinên 1987an de li ser navê Partiya Gelparêz a Sosyal Demokratan (SHP) bûye namzetê Qersê û weke parlamenter hatiye hilbiijartin. Piştî bi çar salan li ser navê hevgirtina Partiya Kedê ya Gelî (HEP)-SHPyê bûbû namzetê Şirnexê û hatibû hilbijartin. Demekê bûye Serokê Partiya Civaka Demokratîk (DTP) yê Qersê. Di hilbiijartina 2007an de li ser navê DTPyê namzetê serbixwe yê Qersê bû.
Gelek caran hatiye girtin. Kanûna Pêşiyê ya 2011an “di operasyonên KCKyê de” hatibû girtin. Di 18ê Tîrmeha 2012an de tehliye bûbû. Ji ber gotinên wî yên derbarê îşkencekirinê de 14 meh û 17 roj cezayê girtîgehê lê hatibû birîn. Bi şertê kontrola edlî ji Girtîgeha Vekirî ya Qersê hatibû berdan lê bi hinceta ku tedbîrên hatine pêkanîn ret kiriye di 16ê Îlona 2014an de dîsa hatibû girtin. 5ê Kanûna 2014ê ji Girtîgeha Tîpa Fyê ya Kandirayê derketibû.
Bi tohmeta ku dahata pirtûka xwe ya bi navê “Bêkes”î daye malbata Memet Tûnç, Hevserokê Meclîsa Gelî ya Cizîrê, danûstandinên bi xizmên wî re, nivîsên wî yê rexne li hikûmetê kirine, daxwaza lihevanîna du malbatên neyarên hev in û li Amedê bi berhevkirina zibilî re xwestiye derbarê zibilan de baldariyê çêbike Alinak hatibû girtin.
Alinak di 17ê Sibata 2020an de hatibû girtin û di 13ê Gulana 2020an de hatibû tehliyekirin. Cezayê “hepskirina li malê” dabûn Alinakî. Alinak bi bi tohmeta ku “dixwaze tevahî yan jî beşek ji xakên dewletê bixe bin serweriya serdestiya biyanî, dixwaze yekgirtina dewletê têk bibe, dixwaze beşek ji xakên di bin serdestiya dewletê de ye veqetîne û dixwaze serxwebûna dewletê lawaz bike” tê dadgehkirin û cezayê miebeta girankirî ji wî dixwazin.