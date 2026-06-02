ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.06.2026 15:36 2 Haziran 2026 15:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.06.2026 16:01 2 Haziran 2026 16:01
Okuma Okuma:  3 dakika

Sivil Sesler Festivali COP31 öncesi Ankara’da

Sivil Sesler Festivali, COP31 öncesinde hak temelli sivil toplum örgütlerini "iklim adaleti, "demokrasi ve anlamlı katılım" başlıkları ile Ankara’da buluşturacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sivil Sesler Festivali COP31 öncesi Ankara’da

Türkiye’nin Kasım ayında Antalya’da ev sahipliği yapacağı BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde, hak temelli çalışan sivil toplum örgütleri Ankara’da bir araya gelecek.

Sivil Sesler Festivali, 5-6 Haziran 2026’da Ankara Esat Hal’de düzenlenecek. Festivalin bu yılki teması "İklim Krizi, Demokrasi ve Sivil Toplumun Anlamlı Katılımı" olacak.

Festival, iklim krizini yalnızca çevresel sonuçlarıyla değil, gündelik yaşam, hak kayıpları, göç, ekonomik eşitsizlikler ve demokrasiyle ilişkisi içinde tartışmaya açacak.

STGM'den toplumsal cinsiyet eşitliği için yeni rehber
STGM'den toplumsal cinsiyet eşitliği için yeni rehber
16 Mart 2026

İklim krizi ve hak kayıpları

Festival boyunca düzenlenecek paneller, forumlar, fikir mutfakları, atölyeler ve stant alanlarında sivil toplum örgütleri çalışmalarını paylaşacak, yeni işbirlikleri geliştirecek ve ortak mücadele olanaklarını tartışacak.

Programda iklim krizinin tetiklediği göç hareketleri, derinleşen ekonomik eşitsizlikler, çalışma yaşamındaki dönüşümler, afet sonrası dayanışma ve kırılgan grupların hak kayıpları ele alınacak.

Engelliler, çocuklar, yaşlılar ve farklı toplumsal kesimlerin iklim krizinden nasıl etkilendiği de festivalin tartışma başlıkları arasında yer alacak.

STGM’den yeni YouTube programı: Birlikte konuşalım
STGM’den yeni YouTube programı: Birlikte konuşalım
10 Mart 2026

"Dünyanın ahvali, gezegenin geleceği"

Festivalin açılış oturumu "Dünyanın Ahvali, Gezegenin Geleceği" başlığını taşıyor.

Oturumda küresel savaşlar, güvenlikçi politikalar, ekonomik krizler ve iklim krizi birlikte değerlendirilecek. Sivil toplumun bu çok katmanlı krizler karşısındaki olanakları ve sınırları tartışılacak.

Dr. Tezcan Eralp Abay’ın moderatörlüğünü üstleneceği oturumda Prof. Dr. Nesrin Algan, Doç. Dr. Özge Özkoç ve Dr. Aslı Odman konuşmacı olacak.

Varto’da ekoloji mitingi: Doğa talanına karşı bir araya geliniyor
Varto’da ekoloji mitingi: Doğa talanına karşı bir araya geliniyor
22 Nisan 2026

Sahadan ekoloji mücadeleleri

Festivalin ilk gününde Türkiye’nin farklı bölgelerinde süren çevre ve yaşam alanı mücadeleleri de deneyimlerini aktaracak.

Fatsa Doğa ve Çevre Derneği’nden Alaattin Yılmazer, Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nden Süheyla Doğan ile Akbelen Davası’nın avukatlarından Arif Ali Cangı, Oktay Demirkan ve Linda Nihan Lafcı ekolojik yıkıma karşı yürütülen mücadeleleri, yerelde kurulan dayanışma ağlarını ve birlikte direnmenin imkânlarını anlatacak.

STGM'den "Sivil Sohbetler" programına çağrı
SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ
STGM'den "Sivil Sohbetler" programına çağrı
23 Aralık 2020

COP31’e giderken sivil toplum katılımı

Festivalin öne çıkan oturumlarından biri “UNFCCC Kozalarıyla COP31’e Sivil Toplum Katılımını Güçlendirmek” başlığını taşıyor.

Oturumda küresel iklim politikaları, yerel mücadelelerin uluslararası iklim rejimiyle ilişkisi ve iklim adaleti savunuculuğu tartışılacak.

ICLEI/LGMA’dan Yunus Arıkan, Cambridge Zero’dan Stephen Davison, Demand Climate Justice ağından Rachitaa Gupta, European Young Engineers temsilcisi Atif Jawed ve Climate Action Network International’dan Jana Merkelbach oturumun konuşmacıları arasında yer alıyor.

Antalya'da sivil toplumdan COP31 hazırlığı
Antalya'da sivil toplumdan COP31 hazırlığı
18 Şubat 2026

Fikir mutfakları ve atölyeler

Festival boyunca düzenlenecek fikir mutfakları ve atölyelerde katılımcılar hem kendi deneyimlerini paylaşacak hem de ortak üretim alanları açacak.

Programda iklim adaleti, örgütsel esenlik, stratejik davalama, afet sonrası dayanışma, yapay zeka, erişilebilirlik, çocuk hakları, topluluk destekli tarım ve hak temelli savunuculuk gibi başlıklar yer alacak.

Söyleşiler, kolektif üretim atölyeleri, film gösterimleri ve yaratıcı çalışmaların da yer aldığı festival programına ilişkin ayrıntılı bilgiye Sivil Sesler Festivali’nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
STGM sivil toplum geliştirme merkezi COP31
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git