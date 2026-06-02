Sivil Sesler Festivali COP31 öncesi Ankara’da

Türkiye’nin Kasım ayında Antalya’da ev sahipliği yapacağı BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde, hak temelli çalışan sivil toplum örgütleri Ankara’da bir araya gelecek.

Sivil Sesler Festivali, 5-6 Haziran 2026’da Ankara Esat Hal’de düzenlenecek. Festivalin bu yılki teması "İklim Krizi, Demokrasi ve Sivil Toplumun Anlamlı Katılımı" olacak.

Festival, iklim krizini yalnızca çevresel sonuçlarıyla değil, gündelik yaşam, hak kayıpları, göç, ekonomik eşitsizlikler ve demokrasiyle ilişkisi içinde tartışmaya açacak.

İklim krizi ve hak kayıpları

Festival boyunca düzenlenecek paneller, forumlar, fikir mutfakları, atölyeler ve stant alanlarında sivil toplum örgütleri çalışmalarını paylaşacak, yeni işbirlikleri geliştirecek ve ortak mücadele olanaklarını tartışacak.

Programda iklim krizinin tetiklediği göç hareketleri, derinleşen ekonomik eşitsizlikler, çalışma yaşamındaki dönüşümler, afet sonrası dayanışma ve kırılgan grupların hak kayıpları ele alınacak.

Engelliler, çocuklar, yaşlılar ve farklı toplumsal kesimlerin iklim krizinden nasıl etkilendiği de festivalin tartışma başlıkları arasında yer alacak.

"Dünyanın ahvali, gezegenin geleceği"

Festivalin açılış oturumu "Dünyanın Ahvali, Gezegenin Geleceği" başlığını taşıyor.

Oturumda küresel savaşlar, güvenlikçi politikalar, ekonomik krizler ve iklim krizi birlikte değerlendirilecek. Sivil toplumun bu çok katmanlı krizler karşısındaki olanakları ve sınırları tartışılacak.

Dr. Tezcan Eralp Abay’ın moderatörlüğünü üstleneceği oturumda Prof. Dr. Nesrin Algan, Doç. Dr. Özge Özkoç ve Dr. Aslı Odman konuşmacı olacak.

Sahadan ekoloji mücadeleleri

Festivalin ilk gününde Türkiye’nin farklı bölgelerinde süren çevre ve yaşam alanı mücadeleleri de deneyimlerini aktaracak.

Fatsa Doğa ve Çevre Derneği’nden Alaattin Yılmazer, Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nden Süheyla Doğan ile Akbelen Davası’nın avukatlarından Arif Ali Cangı, Oktay Demirkan ve Linda Nihan Lafcı ekolojik yıkıma karşı yürütülen mücadeleleri, yerelde kurulan dayanışma ağlarını ve birlikte direnmenin imkânlarını anlatacak.

COP31’e giderken sivil toplum katılımı

Festivalin öne çıkan oturumlarından biri “UNFCCC Kozalarıyla COP31’e Sivil Toplum Katılımını Güçlendirmek” başlığını taşıyor.

Oturumda küresel iklim politikaları, yerel mücadelelerin uluslararası iklim rejimiyle ilişkisi ve iklim adaleti savunuculuğu tartışılacak.

ICLEI/LGMA’dan Yunus Arıkan, Cambridge Zero’dan Stephen Davison, Demand Climate Justice ağından Rachitaa Gupta, European Young Engineers temsilcisi Atif Jawed ve Climate Action Network International’dan Jana Merkelbach oturumun konuşmacıları arasında yer alıyor.

Fikir mutfakları ve atölyeler

Festival boyunca düzenlenecek fikir mutfakları ve atölyelerde katılımcılar hem kendi deneyimlerini paylaşacak hem de ortak üretim alanları açacak.

Programda iklim adaleti, örgütsel esenlik, stratejik davalama, afet sonrası dayanışma, yapay zeka, erişilebilirlik, çocuk hakları, topluluk destekli tarım ve hak temelli savunuculuk gibi başlıklar yer alacak.

Söyleşiler, kolektif üretim atölyeleri, film gösterimleri ve yaratıcı çalışmaların da yer aldığı festival programına ilişkin ayrıntılı bilgiye Sivil Sesler Festivali’nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

(NÖ)