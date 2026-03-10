STGM’den yeni YouTube programı: Birlikte konuşalım

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), sivil toplumun gündemlerini tartışmaya açan yeni bir YouTube programına başladı. “Bazı yükler tek başına taşınmaz” sloganıyla yola çıkan program, sivil toplumun kendi sözünü üretmesi ve çoğaltması için yeni bir düşünme zemini sunuyor.

Sadece sohbet değil aynı zamanda tartışma zemini

Sivil toplumun yalnızca kriz anlarında görünür olmasına bir alternatif olarak kurgulanan “Birlikte Konuşalım”; eşitlik, adalet, çalışan esenliği ve kaynak bağımsızlığı gibi alanın temel taşlarını gündeme taşıyacak.

Sivil toplumun kendi içinde düşünmesi, konuşması ve birbirinden öğrenmesi hedefiyle hazırlanan program, tekil deneyimlerin ötesine geçerek sivil toplum aktörlerinin sorunlara bütüncül çözümler üretmesini de amaçlıyor.

Çok katmanlı içerik

"Mikrofonu Kim Aldı?" bölümünde sivil toplum çalışanlarının, gönüllülerin deneyimleri ekrana taşınıyor. "Yakından Bakınca" bölümünde veri ve kavramsal çerçeveyle tartışma derinleştiriliyor.

Sahadaki sorunları tartışmanın ötesine geçerek sahada üretilmiş somut çözüm örnekler ise "Bir Yolu Var" başlığında anlatılıyor.

İlk Bölüm: “Eşitlik Hemen Şimdi”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayınlanan ilk bölümde toplumsal cinsiyet eşitliği ele alındı.

“Eşitlik hemen şimdi” sloganıyla hazırlanan ilk programa sivil toplum alanının yakından tanıdığı isimlerden İlknur Üstün konuk oldu.

Yayının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

