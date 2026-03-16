KADIN
YT: Yayın Tarihi: 16.03.2026 13:01 16 Mart 2026 13:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.03.2026 13:42 16 Mart 2026 13:42
Okuma Okuma:  1 dakika

STGM'den toplumsal cinsiyet eşitliği için yeni rehber

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin BİRLİKTE Programı kapsamında hazırladığı rehber, sivil toplum örgütlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsal süreçlere ve çalışma alanlarına entegre edilmesini hedefliyor.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: STGM

Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), BİRLİKTE Programı kapsamında hazırladığı “Sivil Toplum Örgütlerinde Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması için Rehber: Birlikte Modeli” başlıklı yayını kamuoyuyla paylaştı.

Programın ikinci uygulama döneminde edinilen deneyim ve öğrenimler temel alınarak hazırlanan rehber, sivil toplum örgütlerinin kurumsal yapılarında toplumsal cinsiyet eşitliğini kalıcı ve sürdürülebilir biçimde güçlendirmelerine destek olmayı hedefliyor. Çalışma, aynı zamanda örgütlerin kendi dönüşüm süreçlerinde kullanabilecekleri araçlar da sunuyor.

Deneyimle şekillenen bir kurumsallaşma

Rehberde; yönetişim, iletişim, kaynak yönetimi ile izleme ve değerlendirme gibi alanlarda örgütlerin güçlü yönlerini ve gelişime açık yanlarını değerlendirmelerine yardımcı olacak özdeğerlendirme araçları ve yöntemler yer alıyor.

BİRLİKTE Programı, kurumsallaşmayı tek seferlik bir hedef olarak değil, zaman içinde gelişen ve deneyimle şekillenen bir dönüşüm süreci olarak ele alıyor. Programın ikinci döneminde, daha adil ve kapsayıcı bir sivil toplum hedefi doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin örgütlerin tüm bileşenlerine yayılması için çalışmalar yürütüldü.

Rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)

İstanbul
sivil toplum geliştirme merkezi STGM toplumsal cinsiyet
