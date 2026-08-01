Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak alındığı bildirildi.