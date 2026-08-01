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YT: Yayın Tarihi: 01.08.2026 17:06 1 Ağustos 2026 17:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.08.2026 17:08 1 Ağustos 2026 17:08
Okuma Okuma:  1 dakika

Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak alındığı bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak alındığı bildirildi.

Bakanlık, tutuklama kararının ardından Sinem Dedetaş’ın görevden geçici tedbir olarak uzaklaştırıldığını kamuoyuna duyurdu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sinem Dedetaş üsküdar belediyesi chp'li belediye başkanları
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