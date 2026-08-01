Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak alındığı bildirildi.
Bakanlık, tutuklama kararının ardından Sinem Dedetaş’ın görevden geçici tedbir olarak uzaklaştırıldığını kamuoyuna duyurdu.
(EMK)
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