Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlamalarıyla 29 Temmuz'da gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik ve Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Tutuklamaya sevk edilen 6 kişiden Başkan yardımcısı Ceyhun Ünlü ve iş takipçisi Adem Altıntaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik olarak, yapı ruhsatı ve iskân süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alınmış, gözaltındakiler bugün (31 Temmuz) sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne götürülmüştü. Dedetaş'ın gözaltına alınma sürecinin polis tarafından video kaydı alınarak servis edilmesi eleştiri konusu oldu.

Dedetaş'ın gözaltına alınmasına tepkiler

Dedetaş'ın tutuklanması, başta Yeni Parti olmak üzere muhalefet partileri, Türkiye Belediyeler Birliği yöneticileri, çok sayıda belediye başkanı ve meslek örgütü tarafından, seçilmiş yerel yöneticilere yönelik yargı operasyonlarının yeni halkası olarak değerlendirildi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kararın yalnızca bir belediye başkanını değil, Üsküdarlı seçmenlerin iradesini hedef aldığını savunurken, çok sayıda muhalefet belediyesi ortak açıklamalarla tutuksuz yargılama çağrısı yaptı.

Uluslararası düzeyde ise gün içinde Avrupa Parlamentosu üyeleri ile Türkiye'deki demokratik gerilemeye ilişkin daha önce ortak açıklamalar yayımlayan bazı Avrupa belediye ağlarından bireysel dayanışma mesajları geldi.

Dedetaş'ın Üsküdar'ı kazanmasının anlamı Sinem Dedetaş'ın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanlığını kazanması, CHP'nin İstanbul'daki belediye sayısını artırmasının da ötesinde kent yönetiminde simgesel bir dönüm noktası olarak görüldü. Yaklaşık otuz yıl boyunca Refah Partisi, Fazilet Partisi ve ardından AKP'nin yönettiği; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hareketinin ve İstanbul'da siyasal İslam'ın en güçlü merkezlerinden biri sayılan Üsküdar'ın muhalefete geçmesi, iktidarın İstanbul'daki büyük iddiasının çökmesi anlamına geliyordu. Bu seçim başarısının önünde Dedetaş gibi denizcilik sektöründen gelen bir kadının yürümesi, Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı olarak göreve başlaması da hem yerel yönetimde kadın temsiline ilişkin önemli bir örnek, hem de kentlerin değişmez aidiyetleri olduğu efsanesinin sonu olarak değerlendirildi.

(AEK)